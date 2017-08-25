Режиссер сериала: «Папа Дэн» — очень оригинальная история

Уже в понедельник, 28 августа, в 19:00 на СТБ, состоится премьера многообещающего украинского сериала «Папа Дэн». Мы уже делились с читателями веселым трейлером, а также эксклюзивными фотографиями со съемок. Еще больше о новом проекте рассказала Ирина Громозда – режиссер одной из съемочных групп сериала.

Какая у вас была реакция, когда вам предложили снимать проект «Папа Дэн»? Были ли какие-то опасения, волнения, переживания? Как вы с ними справились?

Волнение есть всегда — это составляющая часть любого творческого процесса. Это определенный адреналин, за которым очень скучаешь, когда проект заканчивается. А единственный способ справиться — быть собой. Это непросто, но жизненно важно.

Читайте также: Креативный продюсер сериала «Папа Дэн»: Это не классическая комедия

Ира, о чем для вас эта история?

О любви и об ироничном отношении к своему возрасту. Взгляд на определенные аспекты отношений, которые складываются между нашими героями, у которых ощутимая разница в возрасте. Ведь человек так устроен — он постоянно размышляет о разных вещах, задается вопросами…

«Папа Дэн» — это все-таки больше драма или комедия?

Все зависит от мироощущения зрителя. Лично я обожаю фильмы, смотря которые ты думаешь: ну вот смеяться мне или плакать? Это тонкая грань и надеюсь, что мы нащупали ее.

Вы снимаете адаптацию новозеландского формата. Перед стартом съемок вы смотрели оригинальную версию? Насколько наша версия будет отличаться от оригинала?

Да, смотрела. У них получилось классное кино. Хотя использовали они простые приемы. Да и денег, видимо, немного у них было. Этому стоит поучиться. А насчет отличия… Конечно, будут. Ведь на бумаге — всего лишь скелет, а мясо мы наращивали сами.

Далеко не всегда текст органично ложится на актера и на сцену, позволяете ли вы, как режиссер, актерам импровизировать, вносить правки в свои реплики?

Обычно я «за» импровизации, потому что органика актера зачастую диктует больше правды, чем сценарист, который находится далеко. Но в данном случае я настолько влюблена в текст, он настолько хорошо ложился, а актеры редко говорили, что не могут по каким-то причинам его отыграть, что мы практически ничего не меняли и не переписывали. Мне нравится, как произошла адаптация, она очень талантливо сделана. Было очень смешно, ребята попали в самое сердце. Ведь это трудно адаптировать чужой проект, сохранить канву и в то же время сделать его близким, понятным и смешным для нас.

Очень важная роль в проекте отведена детям

Ох, это наши любимчики!

Читайте также: Даты всех премьер нового сезона СТБ

Как работалось с ними, ведь не секрет, что съемки с детьми и животными – самые сложные?

Да, я первая об этом сказала и выдохнула с облегчением, когда узнала, что у меня не так много подобных сцен. Но впоследствии, я вам скажу, что наш Женя (Елисей) по уровню профессионализма даст фору многим. Он настолько четко все запоминает и фиксирует, что нам хватает 1-2 дублей, чтобы его снять. Кроме того, все ребята на площадку приходят подготовленные, спасибо за это родителям, видно, что они работают дома, и дети приходят настроенные, никогда не плачут, не капризничают. Потому что отношение к ним на площадке, как к взрослым, никто не делает скидки на возраст.

Как думаете, чем, в первую очередь, он зацепит зрителя: своей темой, юмором, игрой актеров…

Всем зацепит. «Папа Дэн» — очень оригинальная история, которая может быть интересна многим. Она легкая и искренняя. Она не привязана к нашим реалиям. Ведь это важно, чтобы история, в принципе, могла существовать вне времени. Это как с «Друзьями» — я смотрю 10 сезонов на протяжении 10 лет, и они актуальны всегда, потому что поднимают вопросы и темы, не цепляясь к событиям, которые происходили вокруг в то время. Надеюсь, мы двигаемся в этом же направлении.

Смотрите премьеру сериала «Папа Дэн» уже в понедельник, 28 августа, в 19:00 на СТБ!

Сериал «Папа Дэн» снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в All3media group.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.