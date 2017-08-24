Судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских удивляет не только своим талантом и красотой, но и закалкой. Откуда у хрупкой такая сила воли – загадка! За тем, как Настя работает над собой, наблюдает вся страна! Без грамма стеснений певица ведет блог, в котором рассказывает, как правильно питаться, заниматься спортом и, конечно же, раскрывает секреты своей безупречной внешности. Подробнее – в нашем материале.
Смотрите также подборку самых нежных фото Насти Каменских. На страничке в социальной сети Instagram под названием nkblog и на одноименном YouTube-канале Настя Каменских делится подробностями из своей жизни с пользователями сети. Здесь она также рассказывает о своих достижениях в спорте. Как худеет звезда и какие упражнения делает Настя Каменских, чтобы выглядеть идеально — смотрите прямо сейчас!
Настя не забывает делится и фотоотчетами с тренировок.
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К слову, один из недавних выпусков блога Насти Каменских также был посвящен проекту «Х-фактор»-8 и всему, что происходит за кулисами шоу.
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