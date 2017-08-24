День Независимости Украины — это особый праздник для нашей страны. Телеканал СТБ подготовил 5 фильмов в рамках проекта «День Незалежності. Нескорені». Каждый из них рассказывает историю разных эпох, но суть одна — вспомнить героев нашей страны, которые делали все для свободы и защиты Украины. Удивительные истории смелых и благородных людей вы можете посмотреть у нас на сайте.
«День незалежності. Григорій Піпський» — фильм, посвященный 20-летнему герою Крут Григорию Пипскому, который был расстрелян большевиками.
Режиссер: Анатолий Григорьев
В ролях: Олег Коркушко, Ксения Данилова
Сценарий: Ольга Кржечевская
«День незалежності. Родина Бунь» – история семьи Бунь, где отец, мать и сын во время Великой отечественной войны боролись за свободу Украины каждый по-своему. Отец воевал и погиб в рядах Красной Армии, мать работала секретарем «Союза украинок», крупнейшей женской организации Галичины, а 16-летний Михаил был ярым приверженцем антисоветской пропаганды, за что его приговорили к пожизненному заключению.
Режиссер: Юлия Павлова
В ролях: Александр Рудинский, Наталья Бузько, Михаил Бунь
Сценарий: Юлия Терещенко
«День незалежності. Василь Стус» пясвящен украинскому поэту диссиденту Василию Стусу и рассказывает о жизни поэта, который из-за своих убеждений о необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергался репрессиям всю жизнь.
Режиссер: Антон Щербаков
В ролях: Ахтем Сейтаблаев, Станислав Боклан, Левко Лукьяненко
Сценарий: Татьяна Высоцкая, Сергей Стеценко
Документальный фильм «День незалежності. Віктор Чміленко» рассказывает о герое Небесной сотни, погибшем на Институтской при спасении своих раненых соратников.
Режиссер: Нина Мазурова
Сценарий: Алина Барковская
Заключительным фильмом спецпроекта станет история донецкого «киборга», убитого в плену – «День незалежності. Ігор Брановицький».
В фильмах снялись: Станислав Боклан, Ахтем Сейтаблаев, Наталья Бузько, Левко Лукьяненко, Михаил Бунь и др.
Режиссер: Евгений Степаненко
Сценарий: Жанна Довгич