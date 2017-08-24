День Независимости Украины — это особый праздник для нашей страны. Телеканал СТБ подготовил 5 фильмов в рамках проекта «День Незалежності. Нескорені». Каждый из них рассказывает историю разных эпох, но суть одна — вспомнить героев нашей страны, которые делали все для свободы и защиты Украины. Удивительные истории смелых и благородных людей вы можете посмотреть у нас на сайте.

«День незалежності. Григорій Піпський» — фильм, посвященный 20-летнему герою Крут Григорию Пипскому, который был расстрелян большевиками.

Режиссер: Анатолий Григорьев

В ролях: Олег Коркушко, Ксения Данилова

Сценарий: Ольга Кржечевская

«День незалежності. Родина Бунь» – история семьи Бунь, где отец, мать и сын во время Великой отечественной войны боролись за свободу Украины каждый по-своему. Отец воевал и погиб в рядах Красной Армии, мать работала секретарем «Союза украинок», крупнейшей женской организации Галичины, а 16-летний Михаил был ярым приверженцем антисоветской пропаганды, за что его приговорили к пожизненному заключению.

Режиссер: Юлия Павлова

В ролях: Александр Рудинский, Наталья Бузько, Михаил Бунь

Сценарий: Юлия Терещенко

«День незалежності. Василь Стус» пясвящен украинскому поэту диссиденту Василию Стусу и рассказывает о жизни поэта, который из-за своих убеждений о необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергался репрессиям всю жизнь.

Режиссер: Антон Щербаков

В ролях: Ахтем Сейтаблаев, Станислав Боклан, Левко Лукьяненко

Сценарий: Татьяна Высоцкая, Сергей Стеценко

Документальный фильм «День незалежності. Віктор Чміленко» рассказывает о герое Небесной сотни, погибшем на Институтской при спасении своих раненых соратников.

Режиссер: Нина Мазурова

Сценарий: Алина Барковская

Заключительным фильмом спецпроекта станет история донецкого «киборга», убитого в плену – «День незалежності. Ігор Брановицький».

В фильмах снялись: Станислав Боклан, Ахтем Сейтаблаев, Наталья Бузько, Левко Лукьяненко, Михаил Бунь и др.

Режиссер: Евгений Степаненко

Сценарий: Жанна Довгич