Самая обворожительная судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских любит экспериментировать. Певица часто предстает перед поклонниками в разных образах и не забывает делиться своими фотолуками с подписчиками в социальных сетях. А самые нежные снимки – смотрите в нашей фотоподборке.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 22 2017 в 3:00 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 19 2017 в 12:12 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 14 2017 в 11:06 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 1 2017 в 5:01 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Июл 13 2017 в 4:46 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Июл 4 2017 в 6:15 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Июн 1 2017 в 5:17 PDT



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