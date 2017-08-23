Самая обворожительная судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских любит экспериментировать. Певица часто предстает перед поклонниками в разных образах и не забывает делиться своими фотолуками с подписчиками в социальных сетях. А самые нежные снимки – смотрите в нашей фотоподборке.
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