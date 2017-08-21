«Вікна-новини» меняют время выхода в эфир

С 28 августа информационный выпуск «Вікна-новини» меняет время выхода. Теперь узнавайте самые горячие новости не в 18:00, а в 17:30.

Впервые информационный выпуск «Вікна-новини» вышел 4 сентября 1995 года. На протяжении 22 лет программа показывала самые актуальные и важные новости не только нашей страны, но и всего мира. За это время зрители увидели множество спецпроектов и прямых включений из самых горячих точек. С 28 августа свежие новости вы сможете узнавать ещё раньше! Ведь теперь время выхода в эфир будет не в 18:00, а в 17:30!

Не пропустите информационную программу «Вікна-новини» с любимыми ведущими — Юлией Янчар, Витой Евтушиной, Ольгой Кучер, Татьяной Высоцкой и всей командой новостей телеканала СТБ.

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