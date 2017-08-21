Чтобы понять душу народа, достаточно заглянуть в его глаза. В 2013-м «Вікна» объединили тысячи фотографий украинок, чтобы увидеть единственное лицо Украины. После четырех лет тяжелых испытаний продолжили эксперимент, чтобы понять, как события в стране отразились на людях. Ко Дню Независимости «Вікна-новини» на СТБ покажут уникальный спецпроект корреспондента Сергея Стеценко «Обличчя України».

Как внутренние изменения стоят за внешней трансформацией, зрители СТБ узнают в спецпроекте «Вікна-новини». Первая серия вышла 18 августа, продолжение смотрите с 21 по 25 августа в выпуске программы «Вікна-новини».