Пока Олег Винник проводит лето на берегу океана, его коллега по «Х-фактор-8» Дмитрий Шуров отправился в горы. И не один, конечно, а с семьей. Во время своего отпуска Pianoбой вместе с женой Ольгой и сыном Левой побывал также и в солнечной Одессе, и в дождливом Берлине. Как отдохнул судья «Х-фактора» — читайте в нашем материале.

#карпати #зв’язкунема #природа #beautiful #rain #family A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Aug 8, 2017 at 12:42am PDT

«Карпати, звязку нема», — так подписал серию фото из отпуска Дмитрий Шуров. На снимках, которыми поделился музыкант на своей страничке в социальной сети Instagram, он вместе с семьей исследует природу Карпат. В комментариях он не раз отмечает, что поездка произвела на него неизгладимое впечатление.

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«Ещё немного по-эко-спамлю вас Карпатами, бо було дуже вже файно, и успокоюсь. love, peace, back to reality»,- написал артист.

На фото Pianoбой вместе с женой и сыном наслаждаются отдыхом.

В августе семейство Шуровых также побывали и у моря и даже покатались на водном мотоцикле.

На этом путешествия судьи «Х-фактор-8» и его семьи не ограничились. На снимках в Instagram артист также поделился селфи с женой из Берлина.

На фотографии можно рассмотреть архитектуру города, но как признается сам музыкант, столица Германии встретила пару дождем.