Яблочный Спас в 2017 году отмечают 19 августа. В церковном календаре он тоже обозначен как великий праздник — день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как правильно отметить и какие традиции стоит соблюдать в день Второго Спаса? Читайте в нашем материале.

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Праздник Преображения Господня: церковные традиции

Преображение Господне считается одним из самых крупных церковных праздников, и входит в цикл “двунадесятых”дней. Они посвящены событиям земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В этот день прославляется соединения божественного и человеческого начал в Иисусе Христе. На горе Фавор Спаситель преобразился в божество, дав своим ученикам откровение славы Второго Лица Троицы (Христа), скрытого от глаз чужих в земной жизни. Поэтому праздник Преображения имеет еще одно название — Спас на горе.

Яблочный спас является мирским названием церковного праздника. Именно с ним связаны все народные приметы, традиции и обычаи.

Яблочный Спас на Руси

Яблочный Спас — это единственный Спас, к которому на Руси готовились заранее. За две недели до назначенной даты люди переставали кушать яблоки, ожидая праздничного дня Второго Спаса.

В сам Яблочный Спас все фрукты святили в церкви, затем ели их целый день, готовили всевозможные блюда с яблоками и делали заготовки на зиму. Считалось, чем больше блюд на столе, тем богаче будет следующий урожай. Как и во время других Спасов – Медового и Орехового — верили, что в день праздника продукты обретают лечебные свойства.

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Традиции и приметы в день Яблочного Спаса

Чтобы быть счастливым, нужно угостить яблоками из нового урожая всех родных, близких и любимых. Только после этого можно скушать яблочко самому. Если в этот день на мед слетаются пчелы — дом будет полон достатка. Девушки в праздник Спаса просят у яблонь свежесть и красоту. Для этого юным красавицам нужно водить хороводы вокруг дерева, вплетать листья из него в венки. А если сделать специальный гребень из яблони, и расчесать им волосы на закате, то они станут густыми и сильными. По погоде в Яблочный Спас определяют, какой будет грядущая осень. Если весь день идут дожди – осень тоже будет мокрой, сухой же день сулит осень без осадков. А вот ясная солнечная погода пророчит суровую зиму. Также о погоде судят по листьям на деревьях. Если в день праздника они пожелтели, то в скором времени погода изменится к худшему. Особое внимание стоит уделить насекомым. Если сегодня вы будете милосердными и терпеливыми к мухам, то ждите успех и благополучие. Не отгоняйте их от себя, и ни в коем случае не убивайте. Так вы привлечете счастье в свою жизнь.

Добра вам и благополучия в светлый праздник Преображения Господня и Яблочного Спаса!