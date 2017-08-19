«…Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи…» — наверняка у каждого украинца эти строки обязательно ассоциируются с уютом, домашним фотоальбомом и приятными воспоминаниями. Сегодня — 19 августа празднуется Всемирный День Фотографии (World Photography Day).

Этот праздник приурочен к изобретению фотографии, которая привнесла в нашу жизнь множество забавных и приятных моментов, а также воспоминаний, которые теперь запросто можно сохранить на долгие годы.

Такое необычное и прекрасное изобретение, как фотография стало нам доступно благодаря французу Луи Жаку Манде Дагера. Этот человек изобрел прототип современной фотокарточки — даггеротип. Правительство Франции в 1839 году приобрело у него патент на данное изобретение и объявило о том, что данное явление — это настоящая находка и «подарок миру». Дагерротип стал самым первым шагом на пути к развитию такой технологии, как фотография, которую мы все знаем, любим и пользуемся.

Вообще-то, у той фотографии, которую мы все знаем — очень длинная история. Изначально даггеротипия была изобретена Жозе Ньепсом в 1820 году, но только у Луи Жака Манде Дагера получилось воспроизвести и закрепить изображение на металлической пластине, благодаря чему даггеротип и носит его имя. После этого достижения множество ученых во всем мире работало над этой технологией. Например, первую цветную фотографию смог получить в 1861 году Джеймс Максвелл. А в 1981 году была изобретена первая цифровая камера, благодаря которой уже можно было не использовать пленку, для получения снимков. Но множество фотографов во всем мире и до сих пор предпочитают пользоваться пленкой в своих работах. Зато после 1981 года абсолютно каждому человеку стало доступно фотографирование. И теперь любой из нас может запечатлеть самые разные моменты свое жизни, чтобы потом радоваться и хранить воспоминания, глядя на фотографии.

Всемирный День Фотографии (World Photography Day) считается праздником для всех людей, которые любят фотографировать, фотографироваться и пересматривать свои снимки. Отрицать важность данного изобретения, пожалуй, не станет никто. Потому что оно имеет огромный вес, как в повседневной жизни, так и в медицине, науке и других сферах деятельности человека. Поэтому и праздник Всемирный День Фотографии, который празднуется 19 августа очень значим для всех людей в мире.

Поздравляем вас, дорогие читатели с Всемирным Днем Фотографии. Фотографируйтесь, улыбайтесь и запоминайте самые яркие и счастливые моменты свей жизни благодаря такому прекрасному изобретению — фотография!