Олег Винник – самый обаятельный член жюри «Х-фактор» — наконец-то отправился в отпуск. Своими яркими фото он делится с поклонниками. Как покоритель женских сердец проводить жаркие летние дни и чем занимается на отдыхе – читайте в нашем материале.

После окончания съемок «Х-фактор-8» Олег Винник сменил судейское кресло на берег океана. Именно о таком курорте и «любви без обмана» он поет на своих концертах. Артист поделился снимками с отдыха на своей странице в социальной сети Instagram. В комментариях к фото, он отмечает, давно ждал свой отпуск.

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Отдых) Такой долгожданный) Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) Авг 15 2017 в 5:14 PDT

Но даже на отдыхе Олег Винник не расслабляется — он продолжает следить своей физической формой. Например, на этом снимке счастливый судья «Х-фактор-8» в предвкушении попробовать экзотические фрукты. В посте он также написал, что после сладкого обеда обязательно отправится в зал.

«Не отказываю себе ни в чем) Настоящий рай для любителей экзотики и здорового питания)

Ну а после, обязательно в зал!», — подписал фото Олег Винник.

Не отказываю себе ни в чем) Настоящий рай для любителей экзотики и здорового питания) Ну а после, обязательно в зал! Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) Авг 17 2017 в 2:35 PDT

После отдыха на берегу океана артист уехал к родному Черному морю в Одессу. Оттуда загорелый и отдохнувший певец желает подписчикам доброго утра!

Добрий ранок)) Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) Авг 18 2017 в 12:21 PDT

Совсем скоро поклонники наконец-то увидят кумира в роли судьи «Х-фактор-8»! Не пропустите премьеру восьмого сезона уже 2 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!