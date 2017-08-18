Специально ко Дню Независимости Украины «Вікна-новини» на СТБ покажут уникальный спецпроект корреспондента Сергея Стеценко «Обличчя України». Телезрители увидят не только собирательный женский портрет нации, но и узнают, как изменилось лицо Украины за последние 4 года. Работа над проектом началась еще в 2013 году. На протяжении месяца съемочная группа программы «Вікна-новини» ездила по регионам страны и фотографировала украинских девушек, чтобы составить собирательный образ нации. Изначально задачей проекта было опровергнуть результат эксперимента американских фотографов о лицах стран, в том числе и Украины. Портрет, который представили иностранцы, вызвал сомнения у журналистов «Вікон» — действительно ли он достоверный.

«Мы посмотрели на усредненное лицо девушки и подумали, что это не украинка. Тем более, она практически не отличалась от полячки и россиянки. Мы решили, почему бы нам не показать, как выглядит украинка на самом деле. Она наверняка другая», — рассказывает Сергей Стеценко.

Однако, в связи с революцией и военными действиями в стране, в 2013 году «Вікна-новини» так и не смогли продемонстрировать эксперимент. Проект был отложен на неопределенный срок. Спустя 4 года Сергей Стеценко решил повторить проделанную работу, и результат удивил команду новостей СТБ.

«В 2017 году спецпроект «Обличчя України» обрел новый смысл. Это будет грандиозный, масштабный, интересный и смысловой проект», — уверяет Сергей Стеценко.

С помощью анализа физиогномиста Татьяны Лариной «Вікна-новини» покажут, как потрясения последних четырёх лет отразились на лицах жителей разных регионов Украины и страны в целом. Что еще кроется в собирательном образе сегодняшней Украины, и какие внутренние изменения стоят за внешней трансформацией, зрители СТБ узнают в спецпроекте «Вікна-новини». Первая серия стартует уже сегодня, 18 августа, в выпусках новостей в 18:00 и 22:00. Продолжение – на следующей неделе с 21 по 25 августа в выпусках программы «Вікна-новини».