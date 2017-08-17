В Киеве стартовали съёмки 4-серийной комедийной мелодрамы «Жених», совместного производства компании FILM.UA и телеканала СТБ. Премьера состоится в эфире телеканала СТБ в 2017 году. «Начинается наша история с того, что мама главного героя, устав от того, что её взрослый сын — заядлый холостяк, решает его срочно женить. Поэтому в сериале есть и конфликт поколений, и поднимается сложный вопрос: почему, когда между молодыми людьми есть любовь, они не хотят жениться, почему не спешат создавать семью. Мы пытаемся об этом поговорить весело, но все-таки одновременно и серьёзно. — рассказывает режиссёр сериала Владимир Мельниченко. — Тем более, у нас сложился прекрасный дует – красивые и молодые актёры Екатерина Варченко и Сергей Колос. Надеюсь, их синергия передастся зрителю через экран». Павел Соловьев – большой любитель женщин. Женат не был ни разу, но с женщинами общается активно, иногда – с несколькими сразу. Но на работе – никаких интрижек. Стандартная схема его романов: лёгкие, приятные отношения, встречи на его или чужой территории, при первом намёке на свадьбу – мягкое расставание, при котором очередной «бывшей» достаётся утешительная компенсация: недорогая, но приличная машина, деньги, украшения. В общем, все довольны. Но в одно прекрасное утро все изменилось… Буквально в один день в его автосалоне появляется новый менеджер по продажам Лена Титова, с которой шесть лет назад у Соловьева был короткий роман, а у него дома – его мама Лидия Васильевна, приехавшая из родного городка Паши для того, чтобы срочно его женить… С этого дня жизнь Паши полностью меняется. В проекте заявлены две основные локации: апартаменты главного героя — просторная квартира, которая получила премии в области дизайна, и настоящий автосалон. Во время съёмок проезда главного героя в его красной дорогой машине в районе Оболонь города Киева понадобился не только лафет — платформа-прицеп, на которой устанавливается снимаемый автомобиль, свет и камера, но и кортеж полиции в сопровождение. Также исполнительница главной женской роли Екатерина Варченко рассказала о своём новом опыте: «Моя героиня владеет корейским языком в совершенстве. Для съёмок я заучиваю нужные фразы по сценарию, обращая большое внимание на правильное произношение, чтобы перед жителями Кореи не было стыдно, если они вдруг услышат» (смеётся актриса). Сергей Колос, исполнитель главной роли, отметил, почему зрителю стоит дождаться премьеры сериала «Жених»: «Мораль фильма в том, что не главное в жизни — ставить цели, добиваться их, а потом раствориться в кайфе. Не стоит жить, думая, как же выполнить все намеченное. Надо просто ценить каждый шаг и стараться наполнить его любовью».