Телеканал СТБ / СТБ совместно с FILM.UA снимают новый сериал «Жених»

СТБ совместно с FILM.UA снимают новый сериал «Жених»

Телеканал СТБ

В Киеве стартовали съёмки 4-серийной комедийной мелодрамы «Жених», совместного производства компании FILM.UA и телеканала СТБ. Премьера состоится в эфире телеканала СТБ в 2017 году.????????????????????????????????????«Начинается наша история с того, что мама главного героя, устав от того, что её взрослый сын — заядлый холостяк, решает его срочно женить. Поэтому в сериале есть и конфликт поколений, и поднимается сложный вопрос: почему, когда между молодыми людьми есть любовь, они не хотят жениться, почему не спешат создавать семью. Мы пытаемся об этом поговорить весело, но все-таки  одновременно и серьёзно. — рассказывает режиссёр сериала Владимир Мельниченко. — Тем более, у нас сложился прекрасный дует – красивые и молодые актёры Екатерина Варченко и Сергей Колос. Надеюсь, их синергия передастся зрителю через экран».????????????????????????????????????Павел Соловьев – большой любитель женщин. Женат не был ни разу, но с женщинами общается активно, иногда – с несколькими сразу. Но на работе – никаких интрижек. Стандартная схема его романов: лёгкие, приятные отношения, встречи на его или чужой территории, при первом намёке на свадьбу – мягкое расставание, при котором очередной «бывшей» достаётся утешительная компенсация: недорогая, но приличная машина, деньги, украшения. В общем, все довольны. Но в одно прекрасное утро все изменилось… Буквально в один день в его автосалоне появляется новый менеджер по продажам Лена Титова, с которой шесть лет назад у Соловьева был короткий роман, а у него дома – его мама Лидия Васильевна, приехавшая из родного городка Паши для того, чтобы срочно его женить… С этого дня жизнь Паши полностью меняется.????????????????????????????????????В проекте заявлены две основные локации: апартаменты главного героя — просторная квартира, которая получила премии в области дизайна, и настоящий автосалон. Во время съёмок проезда главного героя в его красной дорогой машине в районе Оболонь города Киева понадобился не только лафет — платформа-прицеп, на которой устанавливается снимаемый автомобиль, свет и камера, но и кортеж полиции в сопровождение.????????????????????????????????????Также исполнительница главной женской роли Екатерина Варченко рассказала о своём новом опыте: «Моя героиня владеет корейским языком в совершенстве. Для съёмок я заучиваю нужные фразы по сценарию, обращая большое внимание на правильное произношение, чтобы перед жителями Кореи не было стыдно, если они вдруг услышат» (смеётся актриса).????????????????????????????????????Сергей Колос, исполнитель главной роли, отметил, почему зрителю стоит дождаться премьеры сериала «Жених»: «Мораль фильма в том, что не главное в жизни — ставить цели, добиваться их, а потом раствориться в кайфе. Не стоит жить, думая, как же выполнить все намеченное. Надо просто ценить каждый шаг и стараться наполнить его любовью».