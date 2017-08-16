Совсем скоро, 28 августа, зрители телеканала СТБ познакомятся с героями нового сериала «Папа Дэн»! Без сомнений, эта история не оставит никого равнодушным. STB.UA уже делился эксклюзивными снимками со съемок сериала. А что еще происходит за кадром — смотрите фотоподборку с бэкстейджа в нашем материале!

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Напомним, «Папа Дэн» – это история о молодом парне Дэне, который влюбляется в бизнес-леди Тину. В скором времени он узнает, что его возлюбленная старше его на 15 лет и воспитывает троих детей. Более того, избранница– школьная подруга его мамы! Такие отношения — настоящее испытание как для Дэна, так и для Тины. Окажется ли любовь сильнее обстоятельств?

Это и предстоит узнать телезрителям. Не пропустите премьеру сериала «Папа Дэн» уже 28 августа, в 19.00, на СТБ.

Сериал снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в «all3media group».

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