24 августа 2017 года наша страна отмечает День Независимости Украины. Это уже 26-я годовщина независимости нашей страны! А вы уже придумали, как отметите этот праздник? Вариантов проведения выходных много: пикник с друзьями на природе, поездка в новые места, ужин в кругу семьи. Но если хотите почувствовать всю праздничную атмосферу, то ознакомьтесь с мероприятиями ко Дню Независимости Украины в 2017 году в Киеве. Для вас мы собрали их все в один материал.

Военный парад и выставка техники

24 августа на главной улице столицы Крещатике пройдет праздничный парад. Торжественную ходу возглавят ветераны и участники АТО.

Впервые за время существования нашего государства к параду присоединятся военные из стран-участниц НАТО.

С 21 по 25 августа все желающие могут посмотреть выставку военной техники, что разместится вдоль Крещатика от Майдана Независимости до Европейской Площади.

Забег в вышиванках

Vyshyvanka Ran 2017 в честь празднования Дня Независимости Украины на улицах столицы пройдет уже в 4-й раз. Мероприятие стартует в 9 утра, а заканчивается в 12 дня.

Праздничные концерты в сердце Киева

Кроме патриотических и торжественных мероприятий также ожидается веселая развлекательная программа. Около часа дня на Крещатике начнется праздничное выступление коллективов различных художественных учебных заведений. А после него гостей и жителей столицы ожидает гала-концерт ко Дню Независимости.

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Народные гуляния в Древнем Киеве

В День Независимости Парк “Киевская Русь” приглашает гостей посмотреть театрализованное представление о древних исторических событиях. В основе спектакля легенды о наследниках Кия — Аскольде и Дире, князе Олеге, Андрее Первозванном и многих других известных личностях. Веселым развлечением станет купание в Изумрудном озере на территории Древнего Киева. А в конце мероприятия каждого желающего могут посвятить в древнекиевские князи.

Экскурсия в Межигорье по Днепру

Участников экскурсии ожидают скоростной “полет” по Днепру, прохождение шлюза Киевской ГЭС и вход в Киевское море. Экскурсия начнется на борту, по пути в Межигорье, и продолжится на территории парка. Гостей ожидают 6 часов захватывающей прогулки. Желающие могут взять с собой велосипеды.