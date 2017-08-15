Самая очаровательная судья нового сезона шоу «Х-фактор» – Настя Каменских – вновь удивляет своими сногсшибательными фото. На этот раз певице удалось вырваться со съемок проекта и насладиться долгожданным отдыхом. Настя сменила свои роскошные наряды на бикини и похвасталась курортными снимками в купальнике.

Мам @ilona_ku , пап @pashkevych ! У нас все хорошо 😘❤️🙈 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 14 2017 в 3:45 PDT

Невероятные образы Насти Каменских на съёмках шоу «Х-фактор» обсуждала вся страна. Сегодня же артистка порадовала поклонников другими снимками. Судья проекта поделилась фотографиями с отпуска на своей страничке в социальной сети Instagram. Читайте также: Настя Каменских рассказала о спорах за судейским столом «Х-фактора»

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 14 2017 в 11:06 PDT

Нежные фото без макияжа рядом с питомцем сменяет горячий фотосет в купальнике. Не секрет, что Настя регулярно занимается спортом и работает над своим телом.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 15 2017 в 1:36 PDT

Ее фигуру по достоинству оценили и пользователи сети. Некоторые даже сравнивают певицу с американской звездой – Ким Кардашьян.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 15 2017 в 1:50 PDT

На каком курорте нежится звездная наставница нового сезона «Х-фактора» неизвестно. Свое место отдыха певица пока оставляет в тайне.

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