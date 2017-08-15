Роль Тины – главной героини в сериале «Папа Дэн» — исполняет актриса Наталья Ноздрина. Она рассказала, зачем ей пришлось учиться жонглировать, какая из сцен фильма была наиболее запоминающейся, а также поделилась подробностями своих отношений с киношной семьей.

Наталья, расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовал «Папа Дэн»?

Меня сразу же привлёк смелый сценарий. Да и подобных ролей у меня никогда не было. У моей героини Тины трое детей, и мне было очень любопытно войти в её положение, ведь у меня самой только один ребёнок. В этой истории много жизненных ситуаций и есть, что играть. В наше время таких проектов немного.

А чем он может понравиться зрителю, кроме того, что много жизненных сюжетов?

В первую очередь, тем, что это – история о любви, о том, что возраст не самое главное в отношениях, и если любишь, всё простишь. Думаю, для женщин этот сериал будет особенно интересен.

У нас общество достаточно консервативное, и пар, в которых женщина старше мужчины, мало, а если и есть, то, как правило, такие отношения не афишируют. Существует стереотип, что молодые парни интересуется не столько женщиной, сколько ее материальным положением и т.п. Мало кто верит в такую любовь. Как вы думаете, зритель поверит в историю, которая ему мало знакома в реальной жизни?

Ещё как поверит! У меня много знакомых, которые оказались в схожей ситуации. Естественно, у таких пар свои сложности. Например, мужчина хочет детей, а у его партнерши они уже есть, и она не готова снова рожать или не рискует в силу возраста. Обычно, именно эта проблема – «номер один». Но, к счастью, современная медицина активно развивается, и многие проблемы становятся решаемы. Главное – определиться, чего ты хочешь и не слушать, что говорят вокруг, ведь слишком часто люди зависят от чужого мнения.

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«Папа Дэн» — драматическая комедия, но чего здесь больше — драмы или комедии?

Мне кажется, пятьдесят на пятьдесят. Ведь даже в жизни серьезные слёзные ситуации со стороны порой выглядят комично.

Я так понимаю, что вы с Тиной мало похожи… Вам не нравится в Тине, что она очень зависит от мнения окружающих , а что вам в ней нравится?

Мне нравится, что после всего пережитого Тина не побоялась снова открыться мужчине и ведет себя очень искренно. В тех ситуациях, в которых она оказывается, лично я бы не смогла вести себя так же спокойно и рассудительно. Мы с Тиной очень разные.

То есть вам понадобилось какое-то время, чтобы к ней привыкнуть?

Да. Когда начались съёмки, было непросто. Я сама по себе очень активная, и мне всё время приходилось внутренне себя успокаивать, искать мягкость, присущую Тине, в реакциях, в поведении, даже в походке.

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Вашему коллеге Стасу Тикунову для фильма пришлось перекраситься в блондина, а вам пришлось менять что-то в своем облике? Вы принимали участие в создании внешнего образа Тины?

Конечно! Принимала и продолжаю над ним работать. Но во внешности менять ничего не пришлось. Мы с художником по костюмам очень долго думали о том, как должна выглядеть моя героиня. У Тины есть чувство стиля, и одеваться вычурно – это точно не про неё. Она, как большинство современных мам, любит, чтоб всё было просто и удобно, и на каблуках ходит только по особенным случаям.

А вот вы в жизни часто ходите на каблуках?

Только на съёмках и в театре. Ну, и когда иду на какую-то супер крутую вечеринку. Для меня главное, чтоб было практично и комфортно.

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У вас есть любимый коктейль?

Мохито. Он не сложный, освежающий и особенно хорош летом. Вообще, я коктейли не очень люблю — от них голова болит.

У Стаса много сцен, связанных со смешиванием коктейлей и т.п., а у вас?

У меня тоже есть сцена за барной стойкой. Чтоб её сыграть, мне пришлось специально учиться жонглировать бутылками. Правда, времени хватило всего на два занятия, но, мне кажется, я справилась и трюк удался. Вот только до сих пор рука болит…

Не было страшно, все-таки стекло — упадет, разобьется…

Дело в том, что учебная бутылка, с которой я тренировалась, была пластиковой, а на съёмках мне дали стеклянную. В какой-то момент у меня даже мелькнула мысль: «Это — подстава!». Но художники постелили на пол резиновые коврики, и ни одной бутылки я не разбила. На самом деле, это очень крутой навык – развиваешь скорость реакции и при этом испытываешь офигенный адреналин! Мне очень понравилось.

Чему-то еще пришлось научиться во время съемок?

Вот чтобы чему-то совершенно новому, то нет. У нас была классная сцена танца с Наташей (мамой Дэна, с которой Тина училась в школе). Мы танцевали под песню «It’s my life». Движения 90-х очень смешно смотрелись. По-моему, забавно получилось.

Какие сложности возникали во время сьемок, кроме плотного графика и нехватки сна?

Иногда бывают сложности со сценарием. Я — любитель переделать текст, подстроить его под себя, а мне запрещают это делать. Приходит редактор и говорит: «Нет, Наташа, Тина — не ты! Возможно, ты бы так сказала, но Тина так говорить не может».

С партнёрами по площадке мне очень повезло. Со Стасом мы сразу нашли общий язык. Бывает же, когда партнер тебе не очень приятен, а впереди ещё куча сцен с истериками и поцелуями…У нас проблем не возникло. Стас — очень хороший актер, поэтому с ним легко работать.

Таня Орлова, которая играет мою свекровь, просто потрясающая актриса! Когда работаешь с ней в паре, вообще ничего не надо играть — на неё смотришь, и ситуация со всеми эмоциями рождается словно сама собой.

Ну, а выспаться, конечно, хочется…

Есть ли сцена, которая запомнилась больше всего?

Съёмки ещё продолжаются, но из того, что уже успели снять, наверное, самой запоминающейся была сцена разборок со свекровью. По сути, хоть Тина с Мариной и живут в одном доме восемь лет, они — совершенно чужие люди, поэтому нам пришлось очень долго репетировать.

Вот вы уже коснулись этого вопроса – отношений с вашим партнером. Расскажите, подробнее, как вам работается со Стасом?

Для меня самое важное – взаимопонимание с партнёром. Мы можем репетировать бесконечно: что-то он предлагает, что-то я, мы друг с другом не соглашаемся, можем поспорить или наоборот — сойтись на одном. Очень здорово, когда происходит такой процесс. Не люблю, когда нет активного взаимодействия. А у нас всё время идёт работа. Мне со Стасом очень легко, как будто знаю его сто лет. Мы познакомились на площадке «Папа Дэн» в первый съёмочный, а во второй мы уже играли серьёзную сцену с поцелуями, но никакого стеснения не было вообще.

Я правильно понимаю, что у вас совместных проб не было?

В том то и дело, что, когда я приехала в Киев на съёмки, до последнего была уверена, что моим партнёром будет другой актёр – парень из Риги, с которым я пробовалась. И когда мне сказали, что Дэна будет играть Тикунов, спросила: «А кто это?». Когда мы впервые встретились, мне кажется, Стас меня даже не заметил — перед этим ему впервые в жизни сделали депиляцию груди, он был с красными глазами и в полном шоке…Но вечером мы спокойно поболтали, обсудили сценарий, и я поняла, что всё будет хорошо.

А как складывались отношения с вашими киношными детьми на площадке?

Хочу сказать спасибо кастинг-директору, которая нашла просто потрясающих детей — Ярославу, Веронику и Женю. Они совершенно чисты, незаигранные в актерском плане и с ними легко работать. Очень редко дети в кадре ведут себя естественно, без наигранных эмоций. Я действительно их полюбила, мы общаемся, с девчонками секретничаем на площадке. С ними весело. Это по сюжету я их поучаю, а так мы дружим. А самый младший, Женька, это просто уникальный мальчик! Мне кажется, у него большое будущее.

Сериал «Папа Дэн» снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в All3media group. Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.