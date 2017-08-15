Когда будет солнечное затмение в 2017 году

На протяжении многих веков люди со страхом и осторожностью относились к затмениям. В эти дни часто закрывали храмы и взывали о помощи к высшим силам. Но вовсе не стоит боятся затмений, наоборот, это уникальная возможность откорректировать свою жизнь и судьбу. Читайте, когда солнечное затмение в 2017 году, а также, как следует себя вести в этот день.

Что делать в день солнечного затмения 21 августа

21 августа. в день солнечного затмения, астрологи рекомендуют осуществить все важные планы, которые вы долго откладывали. Положительная энергия лучше всего повлияет на проекты, которые будут заключены в период солнечного затмения 2017. Также в этот день лучше не вступать в конфликты, думать исключительно о позитивных вещах и строить планы на будущее. Кроме того, 21 августа — отличный день, чтобы порвать отношения с людьми, которые вам неприятны.

Чтобы день прошел хорошо и позитивно повлиял на ваше будущее, соблюдайте простые правила: начните день с контрастного душа, уберите в своем жилище, выбросите из своего дома и своей жизни все старое и то, от чего вы хотели бы избавиться, следите за своим здоровьем и питанием. Если вы давно планировали сесть на диету — день солнечного затмения 21 августа отлично подходит для этого.

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Где будет видно солнечное затмение 21 августа 2017

Солнечное затмение 21 августа уже назвали “Великим американским затмением”, из-за того, что это будет первое солнечное затмение со времени образования США. И полную фазу этого затмения будет видно исключительно на территории Америки. Предыдущее подобное затмение произошло 13 июня 1257 года, а следующей будет 2 сентября в 2035 году.

Кроме территории США, солнечное затмение смогут наблюдать жители Западной Европы, Южной Америки и Чукотского полуострова в Азии. В Украине же солнечного затмения видно не будет, но это только положительно скажется на нашей жизни.

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