Многообещающий комедийный сериал «Папа Дэн» совсем скоро завоюет внимание множества телезрителей канала СТБ. Яркая, динамичная и свежая история оставит после себя самое приятное послевкусие. Узнайте, на что пришлось пойти актеру Стасу Тикунову ради главной роли и чем интересен новый сериал, в интервью.

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Стас, чем лично вас заинтересовал этот проект? Почему вы так искренне и настойчиво хотели в нем сниматься?

Наверное, потому, что это оригинальная, интересная, неизбитая история… Были, конечно же, классические фильмы французских, итальянских режиссёров, в которых у женщины был молодой любовник. Но чтобы это была современная молодежная комедия – такого не было. Я думаю, что это будет очень интересно. И вообще очутиться в шкуре того, кем тебе никогда не быть – всегда интересно. В этом и есть наш актерский кайф. Мне захотелось поучаствовать, попробовать роль отчима троих детей. Думаю, что фильм удастся и будет интересен, потому что у нас очень слаженная команда, а это большой показатель.

А как вы считаете, чем, в первую очередь, сериал может понравиться зрителю?

Своей простой историей. Мне кажется, что среди телезрителей найдутся те люди, с которыми это уже случилось, кто осмелился и сделал шаг в сторону любви. Я считаю, что любовь – это двигатель человечества.

Наша история по жанру – драматическая комедия. Но чего в ней больше – драмы или комедии?

Комедии. Комедии больше, потому что на юморе тоже стоит мир. Если бы мы делали чисто драму, то это получился бы очередной мыльный сериал. А здесь элементы комедии перекрывают все драматические части. И я думаю, что зритель не сможет оторваться от экрана.

Стас, расскажите немного о своем герое – Дэне. Чем он вам близок?

Мне нравится то, что он искренне любит свою женщину и что он боится потерять своего единственного друга Артема. Дэн мечется между ними, как между молотом и наковальней, он хочет сохранить и дружбу, и любовь. Но все-таки он делает выбор в пользу любви.

Для этой роли вам пришлось осветлить волосы. Насколько психологически сложно вам было пойти на такой шаг?

Это было для меня, как почистить зубы. Осветление волос ничто по сравнению с тем, что со мной сотворили в салоне красоты, когда выдирали из моей груди волосы. Это было самое страшное. Я готов был сделать татуировку, побриться на лысо, но испытать то, что испытывают девушки, когда делают себе депиляцию!!! Я думал, что они просто причитают, но нет, это действительно адски больно!

Этот ад вам приходилось один раз проходить?

Один, потом я сказал – нет. Во-первых, бессмысленно ради трех сцен, когда я играю с голым торсом, терпеть эти муки. Поэтому сейчас просто бреем грудь машинкой, и все смотрится очень хорошо.

Дэн – бармен. Он ловко жонглирует бутылками. Вы этому специально учились?

Да, меня привезли в школу барменов. Там есть замечательный флайермэн. Он показал мне несколько трюков, я это записал. Потом с пластиковой бутылкой репетировал дома. Каждый день, просыпаясь утром, будил соседей грохотом бутылки об пол. Я тренировался, а насколько все получилось, можно будет посмотреть непосредственно на экране.

Как у вас складывались отношения с другими партнерами по площадке, например, с детьми?

У нас настолько профессиональные дети, что все было очень легко. Они настолько круты, что порой казалось, ты не тем занимаешься, что они лучше тебя. То, как они держат сцену, не выбиваются, и каждый раз делают это по-новому – удивляло. Вот у нас есть Елисей, который мальчик Женька – он вообще профессиональный актер, его уже можно снимать бесконечно, в нем такой потенциал! Дай бог, чтобы он вырос и не бросил это дело, это ему удается на 100%. Да и девочки тоже хороши. Они все занимаются в каких-то студиях, ездят на фестивали. Например, наша Вероника сейчас поехала в Америку на хип-хоп фестиваль. Они какие-то все «прошаренные», мы в свои годы такими не были. С ними очень легко на площадке.

На площадке работали 2 режиссера. Вы чувствовали разницу в их подходах?

У каждого режиссера есть свои подходы, своя манера работы с актером. Мне нравится работа обоих режиссеров. Ира Громозда, совершенно не режиссируя, объясняет какие-то вещи, в нутре твоем копается. С каждым режиссером работать интересно.

Сериал «Папа Дэн» снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в All3media group.

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