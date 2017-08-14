14 августа православный мир отмечает Медовый спас 2017. Традиционно это и народный, и религиозный праздник. Он знаменует начало Успенского поста и прощание с жаркими летними деньками. Что нельзя делать на Медовый спас, приметы и традиции на Маковея, а также — какие блюда должны быть на столе в этот день — читайте в материале.

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Медовый спас: история и традиции праздника

Первый Спас называют не только Медовым, но и Маковым (Маковея), и Спасом на воде. К средине августа соты в ульях уже заполнены, и пасечники начинают сбор мёда. Существует поверье, что в день первого Спаса пасечник обязательно должен заломать соты, иначе соседние пчёлы украдут весь мёд.

Третье именование Спас на воде, или Мокрый Спас этот день получил благодаря традиции освящения воды. На Руси сегодня было принято купать лошадей, свиней и весь скот в последний раз. Также люди и сами купались, веря, что такой обряд смоет их грехи и подарит здоровье. Обязательным ритуалом было освещение новых колодцев.

Помимо народных традиций, Первый Спас является и началом Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. Это единственный многодневный пост в честь Богородицы и её Успения. Он очень строгий, несмотря на то, что сладкий. Считается, что придерживаясь этого поста, жизнь верующих христиан будет такой же сладкой и после смерти.

Что святят на Медовый спас

По традиции сегодня хозяйки идут в церковь для того, что бы помолиться и освятить мёд. Считалось, что в таком случае он обретает чудодейственную силу и может применяться даже как лекарство от тяжелых болезней. Женщины пекут булочки, пряники, пироги и блинчики с мёдом.

Традиционным блюдом на столе является выпечка с маком. И это не случайность, поскольку 14 августа — день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. В народе это праздник получил названия Маковей, или же Маковый Спас. Именно поэтому на стол принято подавать различные блюда с маком.

Приметы на Маковея

С 14 августа начинается период Спасовки, на протяжении которого принято помогать окружающим, особенно тем, кто нуждается в этом больше всех. В день Медового Спаса на Руси устраивали «вдовьи и сиротские помочи», то есть приносили еду и оказывали помощь по хозяйству. При этом люди приговаривали: «Ты — за себя, Мы — за тебя, А Христов Спас – за всех нас!» Считается, что Спас получил свое название в честь Иисуса Христа-Спасителя (Спаса). Поэтому все продукты, в честь которых назван праздник – имеют «спасительные» свойства.

В Первый Спас в давние времена, пчеловоды надевали чистую одежду, в новую посуду клали мёд только из самых лучших и богатых ульев и шли в церковь. Освященным медом поминали родителей, угощали нищих и детей.

Букет на Маковея: какие цветы нужно принести в дом на Медовый спас

Накануне Маковия несколько головок мака добавляли в букет из цветов и лекарственных растений. Освятив в церкви, такой «маковийский цветок» ставили у кровати. Верили, что он убережет семью от несчастий и подарит спокойствие и благополучие в семье.

Также в букеты добавляли разные символические травы и цветы. Например чернобрывцы принесут в дом счастье, тысячелистник – финансовое благополучие, мята — крепкое здоровье, а базилик удачу. Наши предки верили, что этот букет надо собрать непременно своими руками и это принесет в дом счастье.

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