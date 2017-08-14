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Летний маникюр 2017: тренды августа

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В последний месяц лета японские мастера маникюра решили порадовать модниц необычным морским дизайном. На ваших ноготочках поселятся … ракушки! Какие еще варианты будут актуальны в августе? Смотрите фотографии модного летнего маникюра — тренды августа 2017 от японских дизайнеров!

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Начнем из главного тренда — ракушки на ногтях!

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Не теряет своей популярности «мраморный» маникюр. А в сочетании с морской тематикой получается очень необычный креативный дизайн!

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Еще один модный тренд — сочетание разных стилей.

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Пусть ваш маникюр всегда будет безупречным!

Фото взяты с сайта https://nailbook.jp/