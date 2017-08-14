Приготовить сырники очень просто. Смешиваете полкилограмма творога с одним яйцом, 3-4 столовыми ложками муки, добавляете 2 столовые ложки сахара, щепотку соли, и вымешиваете тесто. После этого нужно сформировать сырники. Для этого тесто нужно разделить на шарики одного размера, сделать из них лепешки и перед жаркой окунуть в муку. Все, ваши сырники готовы. Но существует очень много рецептов приготовления этого блюда. И редакция сайта СТБ собрала 5 вариаций, как приготовить сырники. Читайте рецепты!

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Сырники классические

Ингредиенты:

творог — 0,5 кг

сахар — 200 г

мука пшеничная — 5 ст.л.

яйца — 2 шт.

растительное масло — 1 ст.л.

ванильный сахар — 1 ст.л.

соль — щепотка.

Способ приготовления:

Творог выкладываем в глубокую миску и тщательно разминаем его вилкой. Добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем. Вбиваем яйца и тщательно перемешиваем. В творожно-яичную массу добавляем 1,5 ложки муки. В зависимости от жирности творога и размера яйца, муки может понадобиться немного больше. Главное правило — тесто не должно быть слишком жидким, иначе сырники не поднимутся и будут расползаться на сковороде. Добавляем ванильный сахар, перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут. В отдельную тарелку высыпаем оставшуюся муку. Руки смачиваем в холодной воде. Формируем из творожной массы шарики и обваливаем их в муке. Выливаем в раскаленную сковороду растительное масло. Выкладываем в нее творожные шарики и слегка их приплюскиваем. На среднем огне жарим сырники до золотистой корочки, затем убавляем огонь и накрываем сковороду крышкой. Когда сырники будут готовы, переложить их на бумажное полотенце, это поможет избавиться от лишнего масла. Классические сырники можно подавать с любимым вареньем, сахарной пудрой или фруктами.

Сырники с шоколадной начинкой

Сделать из сырников потрясающий десерт совсем не сложно! Сейчас мы расскажем вам, как приготовить сырники с шоколадом. Такое лакомство точно придется по вкусу всем сладкоежкам.

Ингредиенты:

творог — 0,5 кг

яйца — 2 шт.

сахар — 2 ст.л.

мука пшеничная — 1 ст.

шоколад (черный или молочный) — 50 г

соль — щепотка

Способ приготовления:

Творог выкладываем в миску, хорошо разминаем его вилкой. Яйца взбиваем с сахаром и добавляем к творогу, туда же всыпаем 2 ст.л. муки, соль и перемешиваем до однородности. Руки смачиваем холодной водой, формируем из творожной массы шарик и вкладываем туда кусочек шоколада.Обваливаем творожный шарик в оставшейся муке. На раскаленную сковородку вливаем растительное масло, выкладываем шарик, слегка его приплюскиваем и обжариваем до золотистой корочки.

Сырники с грецкими орехами и изюмом

Разнообразить любимое творожное блюдо и обогатить его вкус можно если добавить в тесто орехи, сухофрукты или ягоды. Смотрите пошаговый рецепт как приготовить сырники с грецкими орехами и изюмом!

Ингредиенты:

творог — 250 г

мука — 3 ст.л.

яйцо — 1

сахар — 2-2,5 ст.л.

грецкие орехи — 50 г

изюм — 50 г

Способ приготовления:

Творог выкладываем в миску, хорошо разминаем его вилкой. Добавляем яйцо, муку, сахар и грецкие орехи. Тщательно перемешиваем. Из творожной массы формируем шарики, обваливаем их в муке. На раскаленную сковороду выливаем растительное масло. Выкладываем шарики и слегка их приплюскиваем. Обжарить до золотистой корочки и выложить сырники на бумажное полотенце. Перед подачей посыпаем сырники изюмом и поливаем медом.

Сырники диетические

А вы знали, что сырники могут быть и отличным диетическим блюдом? Ниже мы расскажем, как приготовить сырники так, чтобы они не испортили вашу фигуру.

Ингредиенты:

творог — 0,5 кг

заменитель сахара — 4 таблетки

яйца — 2 шт

разрыхлитель — 1 ч.л.

ванилин

отруби — 4 ч.л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешиваем. Заменитель сахара расстворяем в ⅕ стакана горячей воды. Вливаем в тесто, хорошо перемешиваем. Тесто выкладываем в силиконовые формочки и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать около 20 минут, когда образуется золотистая корочка.

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Сырники с фруктами фламбе

Для сырников с фламбированными фруктами лучше всего подойдет творог с небольшим процентом жирности — лучше всего 3%. Фламбировать можно любые фрукты и ягоды, но мы советуем клубнику, яблоки или бананы.

Ингредиенты:

творог — 250-300 г

желток — 1

манная крупа/мука — 1 ст.л.

сахар — по вкусу

фрукты или ягоды

пакетированный сок — 0,5 стакана

коньяк — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Творог, желток, манную крупу/муку и сахар смешиваем в глубокой миске и ставим в холодильник на 1 час. Руки смачиваем в холодной воде и формируем из творожной массы шарики. Обваливаем их в муке и слегка приплюскиваем. Разогреваем масло в сковороде и выкладываем наши сырники. Обжариваем до золотистой корочки и кладем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Фламбируем фрукты:

Растапливаем сахар и добавляем в кему порезанные на кусочки ягоды, вливаем сок и подогреваем. Томим на маленьком огне, чтобы не превратить массу в карамель. Добавляем чайную ложку коньяка и поджигаем, перемешиваем и перекладываем на решетку, чтобы стек лишний сахар. Поливаем сырники фруктами фламбе и подаем сразу же, горячими.

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