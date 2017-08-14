Приготовить сырники очень просто. Смешиваете полкилограмма творога с одним яйцом, 3-4 столовыми ложками муки, добавляете 2 столовые ложки сахара, щепотку соли, и вымешиваете тесто. После этого нужно сформировать сырники. Для этого тесто нужно разделить на шарики одного размера, сделать из них лепешки и перед жаркой окунуть в муку. Все, ваши сырники готовы. Но существует очень много рецептов приготовления этого блюда. И редакция сайта СТБ собрала 5 вариаций, как приготовить сырники. Читайте рецепты!
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Сырники классические
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- сахар — 200 г
- мука пшеничная — 5 ст.л.
- яйца — 2 шт.
- растительное масло — 1 ст.л.
- ванильный сахар — 1 ст.л.
- соль — щепотка.
Способ приготовления:
- Творог выкладываем в глубокую миску и тщательно разминаем его вилкой. Добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем.
- Вбиваем яйца и тщательно перемешиваем.
- В творожно-яичную массу добавляем 1,5 ложки муки. В зависимости от жирности творога и размера яйца, муки может понадобиться немного больше. Главное правило — тесто не должно быть слишком жидким, иначе сырники не поднимутся и будут расползаться на сковороде.
- Добавляем ванильный сахар, перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут.
- В отдельную тарелку высыпаем оставшуюся муку. Руки смачиваем в холодной воде. Формируем из творожной массы шарики и обваливаем их в муке.
- Выливаем в раскаленную сковороду растительное масло. Выкладываем в нее творожные шарики и слегка их приплюскиваем.
- На среднем огне жарим сырники до золотистой корочки, затем убавляем огонь и накрываем сковороду крышкой.
- Когда сырники будут готовы, переложить их на бумажное полотенце, это поможет избавиться от лишнего масла.
- Классические сырники можно подавать с любимым вареньем, сахарной пудрой или фруктами.
Сырники с шоколадной начинкой
Сделать из сырников потрясающий десерт совсем не сложно! Сейчас мы расскажем вам, как приготовить сырники с шоколадом. Такое лакомство точно придется по вкусу всем сладкоежкам.
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- яйца — 2 шт.
- сахар — 2 ст.л.
- мука пшеничная — 1 ст.
- шоколад (черный или молочный) — 50 г
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Творог выкладываем в миску, хорошо разминаем его вилкой.
- Яйца взбиваем с сахаром и добавляем к творогу, туда же всыпаем 2 ст.л. муки, соль и перемешиваем до однородности.
- Руки смачиваем холодной водой, формируем из творожной массы шарик и вкладываем туда кусочек шоколада.Обваливаем творожный шарик в оставшейся муке.
- На раскаленную сковородку вливаем растительное масло, выкладываем шарик, слегка его приплюскиваем и обжариваем до золотистой корочки.
Сырники с грецкими орехами и изюмом
Разнообразить любимое творожное блюдо и обогатить его вкус можно если добавить в тесто орехи, сухофрукты или ягоды. Смотрите пошаговый рецепт как приготовить сырники с грецкими орехами и изюмом!
Ингредиенты:
- творог — 250 г
- мука — 3 ст.л.
- яйцо — 1
- сахар — 2-2,5 ст.л.
- грецкие орехи — 50 г
- изюм — 50 г
Способ приготовления:
- Творог выкладываем в миску, хорошо разминаем его вилкой.
- Добавляем яйцо, муку, сахар и грецкие орехи. Тщательно перемешиваем.
- Из творожной массы формируем шарики, обваливаем их в муке.
- На раскаленную сковороду выливаем растительное масло. Выкладываем шарики и слегка их приплюскиваем.
- Обжарить до золотистой корочки и выложить сырники на бумажное полотенце.
- Перед подачей посыпаем сырники изюмом и поливаем медом.
Сырники диетические
А вы знали, что сырники могут быть и отличным диетическим блюдом? Ниже мы расскажем, как приготовить сырники так, чтобы они не испортили вашу фигуру.
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- заменитель сахара — 4 таблетки
- яйца — 2 шт
- разрыхлитель — 1 ч.л.
- ванилин
- отруби — 4 ч.л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешиваем.
- Заменитель сахара расстворяем в ⅕ стакана горячей воды. Вливаем в тесто, хорошо перемешиваем.
- Тесто выкладываем в силиконовые формочки и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекать около 20 минут, когда образуется золотистая корочка.
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Сырники с фруктами фламбе
Для сырников с фламбированными фруктами лучше всего подойдет творог с небольшим процентом жирности — лучше всего 3%. Фламбировать можно любые фрукты и ягоды, но мы советуем клубнику, яблоки или бананы.
Ингредиенты:
- творог — 250-300 г
- желток — 1
- манная крупа/мука — 1 ст.л.
- сахар — по вкусу
- фрукты или ягоды
- пакетированный сок — 0,5 стакана
- коньяк — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Творог, желток, манную крупу/муку и сахар смешиваем в глубокой миске и ставим в холодильник на 1 час.
- Руки смачиваем в холодной воде и формируем из творожной массы шарики. Обваливаем их в муке и слегка приплюскиваем.
- Разогреваем масло в сковороде и выкладываем наши сырники. Обжариваем до золотистой корочки и кладем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Фламбируем фрукты:
- Растапливаем сахар и добавляем в кему порезанные на кусочки ягоды, вливаем сок и подогреваем. Томим на маленьком огне, чтобы не превратить массу в карамель.
- Добавляем чайную ложку коньяка и поджигаем, перемешиваем и перекладываем на решетку, чтобы стек лишний сахар.
- Поливаем сырники фруктами фламбе и подаем сразу же, горячими.