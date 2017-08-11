Стражи жизни: сюжет «Вікна-новини» собрал миллион просмотров в Facebook

В начале марта «Вікна-новини» представили цикл сюжетов «Стражи жизни». Это истории людей, которым судьба уготовила встречу со страшной болезнью, но они не только не сдались, а стали поддержкой для других больных.

Одна из историй о хрупкой Таше Шапиро так поразила пользователей Facebook, что за несколько месяцев видео о ней набрало более миллиона просмотров. Эта девушка, несмотря на страшный диагноз, не отказалась от мечты стать мамой. Она подарила новую жизнь и поборола рак, а теперь помогает другим преодолевать тяжелый недуг с улыбкой на лице.

«Вікна-новини», а также большинство проектов канала СТБ поднимают по-настоящему важные вопросы. Мы не боимся говорить о тяжелых болезнях, неидеальности здравоохранительной системы и других темах, которые беспокоят наших зрителей. Миллионные просмотры сюжетов — это обратная связь с читателями. Мы видим, что для вас освещение этих важных и непростых тем так же важно, как и для нас.

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