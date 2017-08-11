Сегодня, 11 августа 2017 православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. О чем просят святого в этот день, вы найдете в нашем материале. Николай Чудотворец, или Святитель Николай Мирликийский — один из самых почитаемых святых в православии. Святому молятся в совершенно разных жизненных ситуациях, и, говорят, Чудотворец скоро откликается на молитвы верующих.

Существует три дня посвященных Святому Николаю — 11 августа отмечают Рождество святого, 19 декабря, когда принято дарить детям подарки — это день смерти Святого Николая,его также называют «Зимний Николай». 22 мая отмечается «Николай Летний» — день, когда мощи святителя перенесли в итальянский город Бари.

Почему молитвы Николаю Чудотворцу действенны?

При жизни Николай Чудотворец был глубоко верующим человеком и его молитвы Богу были настолько искренними, что Господь никогда не оставлял их без ответа. После своей кончины, Николай соединился с Богом, что лишь усилило их связь. Именно поэтому, обращаясь к Николаю Чудотворцу наши молитвы слышит Бог.

Николай Чудотворец помогает морякам и путешественникам.

С давних времен он считается покровителем путешественников, а особенно моряков. А все из-за случая, описанного в его житии. Во время своего морского путешествия в Александрию на учебу, на корабле случилась трагедия — один из матросов сорвался с башни и погиб. Николай стал молиться о нем, и вдруг Господь Бог совершил чудо — матрос воскрес. Существует также и история, как святитель Николай силой молитвы утихомирил бурю, которая едва не потопила корабль, на котором плыл Николай Чудотворец.

Но молиться Николаю Чудотворцу стоит не только морякам — перед путешествием обязательно нужно обратиться к святому и попросить об удачной поездке.

Николаю Чудотворцу молятся о замужестве дочерей.

В житии Святого есть история — однажды он тайно подбросил бедняку с тремя дочерьми на выданье мешочек с золотом. И только благодаря этому отец свой спасти своих дочерей от блуда и выдать их замуж.

В память об этом поступке, Николаю Чудотворцу по сей день молятся чтобы обрести семейное счастье.

С просьбой выйти замуж обратиться к святому может не только незамужняя девушка, но и ее близкие родственники, например мать. Ведь кто, как не родители искренне попросит для своей дочери честного, умного, доброго и любящего мужа.

Николаю Чудотворцу молятся о помощи в житейских ситуациях

Николай Чудотворец среди православных христиан считается самым почитаемым святым. Молитвы к нему никогда не остаются без ответа. Именно поэтому его часто просят о здравии и исцелении. Обращаются к святому и когда не могут справиться с проблемами на работе, ссорами с коллективом или же начальством.

Как правильно молиться Николаю Чудотворцу.

Обращение к святому может помочь вам наладить дела, избавиться от болезней, неудач и принести в вашу жизнь счастье и гармонию. Однако, важно помнить — одного прошения недостаточно. К молитве нужно отнестись правильно, сконцентрироваться на ней, очистить свои мысли и говорить с чистой душой.

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