«Папа Дэн»: эксклюзивные фотографии со съемок сериала

Совсем скоро зрители телеканала СТБ смогут увидеть новый сериал с незаурядным названием «Папа Дэн», трейлер которого уже есть на нашем сайте. Мы продолжаем делиться с вами эксклюзивными материалами! На очереди – фотоподборка со съемок комедийного сериала.

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Напомним, «Папа Дэн» – это история о 24-летнем парне, который влюбляется в бизнес-леди. Настоящим шоком станет для него новость о том, что его избраннице 39 лет и она – школьная подруга его мамы! Кроме того, у Тины трое детей… Сможет ли Дэн стать хорошим отчимом и найти общий язык с родственниками Тины? Это и предстоит узнать телезрителям. Смотрите премьеру уже 28 августа, в 19.00, на СТБ.

Сериал снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в «all3media group».

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