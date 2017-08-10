С приходом последнего летнего месяца все христиане ожидают три больших религиозных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. С ними связано множество не только православных, а и истинно украинских обрядов и традиций. Даты, на которые припадают эти праздники, неизменны из года в год. Первым отмечают Медовый Спас — 14 августа, затем Яблочный Спас – 19 числа, а в конце месяца — Ореховый Спас, который принято праздновать 29 августа.

Медовый (Маковый) Спас — 14 августа

Медовый Спас также называют и Маковым, или же Маковея (Макковей). Первый Спас также является Мокрым, или Спасом на воде. Принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. Считается, что по дню первого Спаса судят о том, каким будет третий — Ореховый. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения. Также празднования спаса, связаны не только с религиозными событиями, а и с сельскими полевыми работами. Считается, что Медовый спас знаменует начало сбора урожая.

Яблочный (Яблоневый) Спас – 19 августа

Традиционно к празднованию Яблочного Спаса начинают готовиться за 2 недели. В этот период нельзя употреблять яблоки. Такой запрет особенно касается женщин, поскольку считается, что в таком случае она принимает на себя грех праматери Евы. Также не стоит отгонять и убивать насекомых. Если муха села на руку 2 раза – это предвещание успеха и благополучия.

Существует поверье, что в сам день Яблочного спаса все яблоки обретают особые чудодейственные свойства. Поэтому хозяйки святят все фрукты, готовят различные блюда с яблоками, делают заготовки на зиму. Люди верят, что желание, загаданное перед тем, как откусить кусочек яблока, обязательно сбудется.

Еще одной традицией является предвещание, какой будет грядущая осень и зима. Сухой день сулит сухую осень, дожди в этот день предвещают дождливую осень, а ясное солнце говорит о суровой будущей зиме.

Ореховый (Хлебный) Спас — 29 августа

Третий Спас – Ореховый. В этот день непременно нужно пойти в церковь, помолиться и освятить корзинку с яблоками, виноградом, орехами, медом и хлебом. С давних пор в народе также считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу. Например, банный веник изготовленный из орешника способен вылечить человека от любых болезней.

На Ореховый Спас также припадает великий религиозный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому 29 августа в церкви проводят праздничную литургию.