Когда магнитные бури в августе 2017 – вопрос, который волнует каждого метеозависимого человека. Чтобы всплески солнечной активности не стали для вас неприятным сюрпризом, стоит взглянуть на график магнитных бурь на август 2017. К каким датам необходимо проявить особую внимательность? Узнайте в материале!

Магнитные бури легко могут стать причиной головных болей, упадка сил, бессонницы, раздражительности, плохого самочувствия, обострений хронических заболеваний, а также оказать негативное влияние даже на самого здорового человека. Узнав прогноз магнитных бурь на август 2017, вы сможете заранее подготовиться к возможному неблагоприятному периоду.

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Первая магнитная буря в августе 2017 ожидается 5 числа (слабая). Более того, она и станет пиком солнечной активности месяца. В этот день стоит проявить максимальную осторожность за рулем, внимательно отнестись к самочувствию, по возможности отложить дальние поездки, важные переговоры и встречи.

Также негативно сказаться на метеозависимых людях могут 17, 18 и 28 августа. В эти знойные дни прогнозируются возмущения магнитосферы.

Как справляться с плохим самочувствием в дни магнитных бурь августа 2017?

Для того, чтобы минимизировать негативное влияние повышенной солнечной активности, следуйте простым правилам:

— Проводите больше времени на свежем воздухе в дни магнитных бурь. Исключением становится только обеденный период (12-16 часов), когда под солнечными лучами предпочтительно не находиться.

— Ограничьте употребление тяжелой пищи, а также вредные привычки (курение, алкоголь).

— Включите в свой рацион больше воды, свежих фруктов, овощей и ягод.

— Избегайте повышенных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса.

— Магнитные бури в августе 2017 могут обострить хронические заболевания. При необходимости, возьмите с собой лекарства, которые могут пригодиться.

Теперь вы знаете прогноз магнитных бурь на август 2017. Желаем, чтобы каждый летний день вы чувствовали себя великолепно!