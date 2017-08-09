Группа «Бумбокс» представила сразу два клипа на песню “Голий Король” из одноименного мини-альбома. Релиз долгожданного ЕР запланирован на август. В него вошло 6 композиций — «Колишня», которую команда представила в марте, «Голий Король», «Болельщик», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» и акустическая версия песни «Люди». Измененный до неузнаваемости «Звукоцех» киностудии Довженко, мягкий свет, ковры на полу, узкий круг приглашенных, в видеоряде бумбоксы, мечущие молнии, Валик в футболке Napalm Death, смеющийся Хлывнюк — такой получилась первая версия клипа «Голий Король».



Дебош в супермаркете, драка с участием курицы-гриль, объедание иностранцев на Крещатике, платье из секс-шопа, станция метро «Золотые ворота», превращенная в тронный зал, срам в Национальном Художественном Музее – это просто не может быть официальным клипом. Но это правда.



Если в первой версии клипа режиссер, семь операторов, три звукорежиссера и публика сконцентрировали свое внимание на музыкантах, во второй версии главными героями стали Belarus Free Theatre, город Киев и его жители.

Андрей Хлывнюк о клипе «Голий Король»: «Мы решили, что версий у клипа будет две и мы запустим их в один день. Делается так или нет – какая разница? Мы сделаем. У нас батл, пусть и шуточный. Хлывнюк против Согомонова. На моей стороне рост и микрофонная стойка, на стороне Алексея вся продюсерская рать. Если серьезно, я рад представить обе версии. Концертный вариант «Короля» – это заявочное видео с первого (!!!) официального видео концерта Бумбокса. Клип с BFT- меня радует, что мы вместе уже несколько лет — эксперимент, порой на грани фола, но почему бы и нет? Благодарю ББ-Family, BFT и всех, кто принимал участие в обоих проектах».

Напомним, релиз долгожданного ЕР запланирован на август, а уже в сентября рокеры отправятся во всеукраинский тур.