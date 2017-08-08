Летом дни кажутся такими длинными, что хочется успеть все и даже больше. А еще возникает неудержимое желание наверстать то, на что обычно так не хватает времени: дочитать книгу, которая уже месяц грустит на полке, досмотреть сериал на английском, наконец начать бегать утром или заняться саморазвитием. И именно тогда пригодятся книги, которые после прочтения оставят не только приятное послевкусие, но и порцию мотивации.

Предлагаем подборку из трех книг, авторы которых на собственном примере знают, как важно поверить в себя и шаг за шагом идти к цели. Потому что в каждом из нас есть что-то особенное — стоит лишь открыть себя новому.

Элизабет Гилберт «Великая магия: творческая жизнь без страха» Элизабет Ґильберт — автору нашумевшего бестселлера «Есть, молиться, любить» — не просто было превзойти себя и написать что-то не менее впечатляющее и сильное. Но, кажется, она это сделала. «Великая магия» — седьмая книга американской писательницы, журналистки и публициста, недавно вышла в украинском переводе в «Издательстве Старого Льва» (перевела Анна Лелев). На этот раз Гилберт делится своим взглядом на творчество. Книга состоит из шести разделов — Мужество, Чары, Разрешение, Настойчивость, Доверие, Божественность — и касается не только творческих аспектов, но и мировоззренческих.

Страх — это естественная вещь, и бояться неизвестного, того, что за пределами «зоны комфорта», вполне закономерно. Однако там, где есть страх, там мало пространства для творчества. И Ґильберт убеждена, что знает, как с этим справиться. Искренне, мудро, остроумно и без лишнего морализаторства она на реальных примерах рассказывает о том, как подружиться со своими страхами и найти смелость решиться на то, что делает вас счастливыми — если вы любите что-то делать / творить, все остальное не имеет никакого значения. Ведь из творческой жизни никогда не исчезает большая магия!

«Внутри вас спрятаны сокровища — необычные сокровища — и я их имею, и каждый из нас. Чтобы добыть их на свет, нужны усилия, вера, сосредоточенность, смелость, часы самоотверженного труда, а часы тикают, а планета вертится, и у нас просто нет времени на всякие мелочные мысли».

Джулия Кэмерон «Путь художника. Духовная дорога к приумножению творчества» Джулия Кэмерон — автор нескольких бестселлеров по развитию творческих способностей, — как и Элизабет Гилберт, убеждена, творческое начало есть в каждом. Вопрос лишь в том, как глубоко мы его в себе «похоронили» и почему. «Путь художника» — мировой бестселлер, переведенный на десятки языков (на украинский его перевела Татьяна Савчинский, а выдало «Издательство Старго Льва»). Многочисленные писатели, художники, скульпторы, менеджеры, бизнесмены со всего мира не скрывают, что эта книга изменила их жизнь. В конце концов, та же Элизабет Гилберт говорит, что именно благодаря «Пути художника» и курса Кэмерон она написала «Есть, молиться, любить».

«Путь художника» — это испытанный годами преподавательской деятельности авторский курс, рассчитанный на 12 недель практических занятий и направлен на то, чтобы «открыть шлюзы», что препятствуют творческому развитию. Кэмерон возвращается к нашим «истокам» и пытается объяснить, откуда берутся страх поражения и неуверенность в себе. Кроме того, она стремится разрушить «мифы», которыми обросли творческие профессии.

«Искусством за свет не заплатишь» — одно из тех безосновательных утверждений, которыми родители отговаривают детей от творческих профессий. Все эти предубеждения, навязанные обществом или семьей, в комплекте с собственными комплексами автор именует «Цензор». Главным же оружием против него Джулия Кэмерон выдвигает утренние страницы и творческие свидания. «Путь художника» поможет не только найти дорогу к творческому «я», но и преодолеть страхи, обуздать внутреннего критика — и наконец начать воплощать свои мечты.

«Мы говорим, якобы боимся, что нас постигнет неудача, однако гораздо больше нас пугает возможность успеха».

«12 невероятных женщин о ценностях, которые творят человека» (проект Марьяны Савки) Основательница и главный редактор «Издательства Старого Льва», талантливая писательница и успешная бизнес-леди Марьяна Савка, как никто, знает, как это сочетать работу, творчество, воспитание маленького сына и при этом находить время для воплощения общественно важных проектов. На собственном примере эта хрупкая и в то же время очень смелая женщина доказывает, что начинать никогда не поздно и капля в океане не так уж и незаметна.

В 2016 году Марьяна Савка инициировала проект «12 невероятных женщин о ценностях, которые творят человека». Ежемесячно в течение года писательница приглашала к публичному разговору одну из героинь. Ее гости — женщины, которых она считает «уникальными людьми и интересными собеседницами, потому их мыслям по-настоящему доверяет». Среди них такие известные украинские личности, как Ольга Герасимьюк, Ирма Витовская, Лариса Денисенко, Соломия Чубай, Александр Коваль, Наталья Иваничук, Александра Бакланова, Юлия Мищенко, Ирина Подоляк, Зоя Казанжи, Ирина Снитинская, Людмила Зубко. Именно эти женщины с активной гражданской позицией, по мнению Марьяны Савки, являются выразителями ценностей, о которых важно сегодня говорить публично.

Равенство, справедливость, независимость, любовь, милосердие, терпимость, благодарность для кого-то не только красивые слова, а и жизненные константы, без которых невозможно построить «здоровое» общество. Каждое интервью, с одной стороны, очень личностное, полное принципов и собственного опыта собеседниц. В то же время книга вобрала в себя много жизненной мудрости и близких каждому истин, о которых порой забываем в ежедневной гонке. Все героини не только говорят — они действуют и уверенно стоят против того, что нас всех убивает, — равнодушия. Чем и вдохновляют на собственные свершения.

«Все, что ты любишь, наверное, стоит того, чтобы быть за это благодарным».

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