В давние времена солнечное и лунное затмение считалось не очень хорошими предзнаменованием. А сейчас эти явления трактуются астрологами, как определенные жизненные этапы для людей. В такие периоды рекомендуется ставить цели на будущее, планировать и расставлять жизненные приоритеты. В 2017 году человечество сможет наблюдать 2 лунных и 2 солнечных затмения. Когда произойдут небесные события, и как они отразятся на нас?

В целом, лунные и солнечные затмения 2017 будут влиять на жизнь человечества не так негативно, как прошлогодние. Поэтому не следует бояться этих явлений. Астрологи говорят, что в этом году затмения привнесут в нашу жизнь в основном положительные моменты. В эти периоды возможны ситуации, которые будут выводить нас из зоны комфорта и заставлять действовать. Либо наоборот — закончить все то, что уже не актуально.

Солнечные затмения 2017

26 февраля 2017 года в 4:58 UTC или в 16:58 по Киевскому времени состоялось первое солнечное затмение! Оно называется кольцеобразное солнечное затмение. Жители Южной и Западной Африки, Южной Америки и Антарктиды могли наблюдать данное событие. А вот в Украине его видно не было, но это не значит, что оно не окажет влияние на нас.

В карте затмения Солнце и Луна на 8 градусов знака Рыбы образуют соединение с Меркурием и Нептуном, это означает, что энергии планет имеют хаотичный характер. Нептун в Рыбах погрузит многих в фантазии, но Меркурий сможет вернуть в реальность и поможет сохранять здравомыслие. Для творческих людей данный период может стать судьбоносным, потому что это время для людей искусства особенно позитивно. Если вы сможете мечтать, но, тем не менее, не оставлять реальность позади, то успех в делах вам обеспечен. А также этот период очень хорош для построения отношений — как деловых, так и любовных.

Полное солнечное затмение в 2017 году состоится 21 августа в 18:21 по UTC или в 20:21 по Киевскому времени. Увидеть небесное явление смогут жители Канады, СШа, Южной и Центральной Америки, а также Западной Европы и Западной Африки. В Украине полное солнечное затмение 2017 видно не будет, зато это событие на нас скажется только положительно!

Солнце и Луна на 28 градусах Льва образуют соединение с Марсом, одновременно формируя трин с Ураном в Овне и Сатурном в Стрельце. Такое положение небесных тел трактуется астрологами, как время принятия решений, решительности в действиях, уверенности в своих силах.На этот период астрологи рекомендуют планировать все важные события, которые вы не решались осуществить. А более всего положительная энергия повлияет на долгие проекты, которые будут заключены в период полного солнечного затмения 2017!

Лунные затмения 2017

Следует знать, что во время лунных затмений наша планета Земля находится между Луной и Солнцем. Таким образом, Земля отбрасывает тень на Луну. Именно поэтому спутник Земли окрашивается в красные тона. Астрологи считают, что время лунных затмений очень хорошо подходит для занятий самопознанием, а также отлично способствует тому, чтобы понять свои желания и свой внутренний мир.

Одно из лунных затмений, которое называется полутеневое уже состоялось, и его можно было увидеть в странах Европы, Азии, в Африке, а также в Северной и Южной Америке. Это событие произошло 11 февраля 2017 года в 00:43 UTC или в 2:43 по Киевскому времени. Астрологи считают, что судя по картине планетных аспектов вслед за затмением последуют исключительно положительные события. Луна на 22 градуса Льва противостоит Солнцу в Водолее, одновременно ось затмения образует гармоничные аспекты с Юпитером в Весах, Сатурном в Стрельце и Ураном в Овне. Вкратце — такое положение планет сулит новые творческие порывы и захватывающие приключения, при условии, если вы захотите рискнуть и выйти из зоны комфорта.

Второе лунное затмение 2017 произошло 7 августа в 18:20 UTC или в 20:20 по Киевскому времени. Его наблюдали жители Европы, Азии, Африки, Австралии и Антарктиды. Это лунное затмение 2017 называется частичным. И также, как февральское произошло на зодиакальной оси Лев – Водолей, когда Луна на 11 градусах Льва образует оппозицию с Солнцем в Водолее. Как считают астрологи — такое положение планет способствует созданию гармоничных связей, подпитки надежд на лучшее, а также повлияет на благоприятное разрешение всех событий. В этот период необходимо попрощаться с прошлым и смело открыть перед собой будущее. А еще это время положительно повлияет на творческих людей.