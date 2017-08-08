Давно мечтаете найти вторую половинку, но все попытки познакомиться с достойным мужчиной заканчиваются провалом? Мы знаем, как вам помочь! Новый проект СТБ «Наречена для тата» приглашает на кастинг одиноких женщин, которые готовы построить отношения с мужчиной и, самое главное, подружиться с его детьми.

Герои нового реалити – это одинокие мужчины, для которых семья – неотъемлемая часть жизни. Неудачный опыт в прошлых отношениях и наличие детей стало главной причиной на пути к новому счастью. Проект «Наречена для тата» – это возможность создать новую семью, не отказываясь от старой.

Реалити поможет одиноким людям обрести счастье, найти близкого по духу человека и вновь поверить в любовь, даже после горького опыта. Если вы мечтаете о долгосрочных отношениях, приходите на кастинг проекта «Наречена для тата»!

19 августа – г. Киев, ул. Шевцова, 1. Время: с 10.00 до 18.00.

Детали по телефону: +38 067 690 35 48. Звонки по тарифу вашего оператора.

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