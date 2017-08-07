Совсем недавно мы порадовали читателей новостью о том, что СТБ запускает новый сериал «Папа Дэн». Теперь же вы можете узнать больше подробностей, познакомиться ближе с героями, а также историей, которую они воплотят на экранах. Смотрите трейлер сериала «Папа Дэн» прямо сейчас!

До премьеры «Папа Дэн» остались считанные дни – 28 августа, в 19:00 на СТБ, в эфир выйдет долгожданная первая серия. Напомним, главные герои – 24-летний Дэн и 39-летняя Тина знакомятся при нестандартных обстоятельствах, но с вполне стандартным продолжением: свидание, секс, никаких обязательств. И все могло бы закончиться на этом, вот только Дэн понимает, что по уши влюбился. Каково будет главному герою узнать, что Тина – школьная подруга его мамы? Сможет ли он стать отчимом для троих детей Тины и найти общий язык с ее родственниками?

«Папа Дэн», без сомнения, увлечет зрителей разного возраста. Здесь найдется место и веселью, и дружбе, и искренним переживаниям, и, конечно, настоящей любви. Хотите убедиться? Смотрите трейлер сериала «Папа Дэн»!

Читайте также: Даты всех премьер нового сезона СТБ

Смотрите «Папа Дэн» начиная с 28 августа, с понедельника по пятницу, в 19:00 на СТБ!

Сериал снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в «all3media group».