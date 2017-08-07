Уже 28 августа на СТБ состоится премьера многообещающего сериала — «Папа Дэн». По сюжету 24-летний баловень судьбы влюбляется в бизнес-леди. Казалось бы, что история проста, но вскоре герой узнает, что его возлюбленная старше его на 15 лет. Более того, у нее есть трое детей! Креативный продюсер сериала Олеся Лукьяненко рассказала, чем еще удивит зрителей «Папа Дэн».

«Папа Дэн» — это новозеландский формат, чем он вас заинтересовал, почему решились его адаптировать?

Это реально крутая история. Парень влюбляется в девушку, не понимая, что она старше его на 15 лет. Когда же правда открывается, он понимает, что отступать уже некуда. Он влюбился по уши. Другой вопрос, как наладить отношения с ее свекровью и тремя детьми, которым, конечно, не нравится эта история. Ведь, они считают, что их маму откровенно занесло.

Нам кажется, что тема возрастного мезальянса в отношениях, невероятно актуальна сейчас. Похожие пары сплошь и рядом. Сейчас вообще стерлись возрастные рамки. Часто сложно определить, кому сколько лет. Хотя пары, где женщина старше мужчины, до сих пор вызывают некое брюзжание в обществе. Считается, что они недолговечны. Эта история как раз не пытается убедить зрителя в обратном. Скорее, наоборот, герои прекрасно понимают сложность проблемы – ну, и еще им постоянно на это указывают, но что им делать… Черт побери, их неудержимо влечет друг другу.

Будет ли украинский вариант будет отличаться от оригинала и в чем?

Когда мы приступили к адаптации сценария, мы решили, что в первую очередь, нужно сохранить все хорошее, что есть в этой истории. И получилось, что переделывать, в общем, нечего. Поэтому мы постарались максимально сохранить образы персонажей – их характеры, мотивации поведения и т.д. – но поместить их в среду, понятную и узнаваемую нашим зрителем. И здесь уже задача для творческой группы – режиссерами, операторами, художниками. Хочется создать картинку, которую наш зритель идентифицирует как свою.

Насколько было сложно его адаптировать для нашей аудитории, ведь и чувство юмора у нас несколько разное, и реакция общества на разницу в возрасте пар и т.д?

Это не классическая комедия. И ни в коем случае, не ситком. Здесь нет шуток ради шуток. Скорее, то, как герои реагируют на сложившуюся ситуацию, смешно и драматично одновременно. Мы определили жанр сериала, как драмеди, или драма с элементами комедии. Здесь нет поверхностных героев. У каждого детально проработанный, глубокий образ. И поскольку эта история, в первую очередь, об отношениях, ее несложно было адаптировать. Человеческая драма универсальна и понятна во всем мире. А получилось у нас, или нет, уже скажет зритель.

Как проходил кастинг, как долго искали актеров на роль Тины и Дэна?

Это был невероятно сложный кастинг. Казалось, он никогда не закончится. Думаю, мы пересмотрели около сотни претендентов. Мы начали кастинговать еще осенью. Тяжелее всего было с парнем. Стояла непростая задача. Найти высокого (рост имел принципиальное значение), смазливого, широкоплечего парня, до 25 лет, но который выглядит старше. И при этом он должен быть хорошим актером. Для героини также были важны внешние данные, ведь, Дэн вначале не понимает, что Тина старше его на 15 лет. И для этой роли тоже нужна сильная характерная актриса. Образ Тины даже сложнее, чем Дэна — ведь, она мать троих детей, пережила серйозную депрессию после расставания с мужем, постоянно выслушивает нотации от своей младшей сестры и т.д.

Почему выбрали именно Стаса и Наташу?

Потому что, на наш взгляд, они идеально подходят на эти роли. Со Стасом Тикуновым мы определились еще до Нового года. Но его не отпускали в театре. И мы невероятно рады, что он все-таки вырвался к нам на съемки. Наташа Ноздрина – прекраснейшая актриса, которая может существовать и в комедийном, и в драматическом амплуа. Это как раз то, что нам нужно. В целом, мы довольным всем кастингом. Будет много звезд и неожиданных перевоплощений.

Правда, что проект снимают режиссеры-дебютанты?

У нас работает две режиссерские группы. Одна в павильоне, вторая – на натуре. Режиссер павильонной группы – Кристина Сиволап. Она приступила к разработке проекта еще осенью, она снимала пилот. Нам понравилась ее короткометражка «Давай не сьогодні», и мы решили, что в рамках пилота можем рискнуть. Кристина же показала себя очень четким, требовательным, настойчивым режиссером. Несмотря на свой хрупкий внешний вид и юные годы, она реально может свернуть горы. Поэтому не было никаких сомнений, что мы можем заходить с ней в длинный проект. Ира Громозда – режиссер натурной группы – уже сделала с нами несколько проектов. Она, что называется, битый, проверенный режиссер. Мы вместе работали над «Гречанкой», и очень хорошо понимаем друг друга. Поэтому Ире мы доверили натурные съёмки. В целом, мне кажется, у нас идеальная команда. Но не хочется сглазить. Съемки только начинаются. Поэтому держим кулачки.

Сериал «Папа Дэн» снят по оригинальному формату компании South Pacific Pictures, которая входит в All3media group.