Звезды предвещают, август будет месяцем ярких впечатлений и сложных испытаний. Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти Луны – время сильного взаимодействия этого небесного светила и Солнца. В эти дни стоит ожидать переменчивого настроения, эмоционального напряжения и негативного воздействия космических сил на человеческий организм. Но в то же время, последний месяц лета порадует разных представителей знаков Зодиака хорошими перспективами и реализацией тайных желаний. Какое будущее ожидает разных знаков Зодиака, читайте в нашем материале!

Овен

У Овнов август будет очень продуктивным и перспективным. Вы узнаете много полезной информации, получите хорошие деловые предложения, но главное – сможете открыть свое собственное дело! Вы же так много мечтали об этом! Проявите по максимуму свои творческие способности: это поможет вам показать себя с хорошей стороны перед начальством. В отношениях с любимым человеком будет царить полная гармония. Его любовь вдохновит вас на новые идеи и интересные проекты. Больше общайтесь с приятными для вас людьми, проводите время на свежем воздухе. А занятия спортом зарядят вас энергией на весь год.

Телец

У Тельцов август будет месяцем любви и романтических приключений. Присмотритесь внимательно к коллегам на работе: кто-то уже давно проявляет к вам симпатию. Но не стоит нырять в озеро любви с головой, иначе рискуете упустить хорошие карьерные возможности или же поссориться с близкими людьми. Также в этом месяце не стоит шутить со здоровьем: при малейшем недомогании обращайтесь к врачу, а не к лечению народным методам.

Близнецы

Близнецов ожидают важные перемены в жизни. Работа приготовит вам удачные сделки и интересные командировки. Возможен переезд, как в другой город, так и в другую страну. Не стоит слепо доверять людям: лучше прислушайтесь к собственной интуиции. Больших финансовых расходов в этом месяце не предвидится. Но не стоит давать деньги в долг.

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Рак

Раку стоит побороть внутренние комплексы, добавить уверенности в себе и упорства в достижении целей. Только так вы сможете реализовать себя и осуществить все задуманное! Август будет стрессовым, активным месяцем, что негативно скажется на вашем психологическом здоровье. Но в то же время судьба предоставит вам новые возможности, которыми грех не воспользоваться. Соберите воедино весь свой энергетический потенциал. Поверьте, вы можете преодолеть любые трудности!

Лев

Главным врагом Львов в этом месяце будет лень. Не поддавайтесь соблазну полежать на диване, когда у вас много невыполненных дел. К тому же, август – это ваш месяц, так что Звезды будут всячески способствовать успеху ваших дел и помогут избежать многих неприятных ситуаций. Также в этом месяце стоит призадуматься о получении новых профессиональных навыков. Подумайте, каких умений вам не хватает для желаемого качества работы, и займитесь саморазвитием. В отношениях с любимым человеком стоит проявить нежность и заботу.

Дева

Дев в этом месяце ожидает много хлопот. Это будут как рабочие моменты, так и домашние дела. Но ваши близкие помогут справиться со всеми трудностями. Главное – не отчаивайтесь, и не опускайте руки. Попробуйте планировать свой день наперед и равномерно распределять загрузку. Тогда вы будете все успевать, но при этом не испытывать усталости. А успехи на работе помогут повысить уверенность в себе, и также вдохновить на новые проекты.

Весы

Месяц перспектив и процветания для Весов. Вас ожидает много работы, но каждое потраченное усилие вернется вам в финансовом плане. Это, в свою очередь, поможет реализовать мечты об отдыхе и путешествиях. В рабочих делах вам стоит прислушиваться к своей интуиции: именно она поможет заключить успешную сделку. А результат от нее подарит вам ощущение собственной значимости, важности и профессионализма. Больше дарите тепла и заботы своим близким, а особенно второй половинке. Нежность укрепит ваши отношения.

Скорпион

Скорпионов ожидает множество перемен. Не упустите шанс ими воспользоваться. На пути к успеху всегда встречаются люди, которые пытаются посеять в вашей душе зерно сомнения. Но главное – сделать первый шаг, и тогда у вас все получится! Также финансовое благосостояние позволит реализовать одну давнюю материальную мечту. Такое желанное приобретение вдохновит вас на продуктивную работу, ведь очень скоро вам снова захочется почувствовать это удовольствие!

Стрелец

Стрельцы, это ваш шанс найти новую увлекательную работу! Главное не бояться и смело идти вперед! Звезды испытают вас на умение отстаивать свою точку зрения и находить выход из сложных жизненных ситуаций. Но вы со всем справитесь! В отношениях с любимым человеком ожидайте новых ощущений и эмоций. Это придаст вам сил, вдохновит на новые свершения.

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Козерог

У Козерогов август будет очень насыщенным и активным. Множество событий захватят вас с головой! В вашей голове родится много перспективных планов, интригующих идей и захватывающих проектов. Но! Не стоит углубляться в собственные мысли. Иначе вы рискуете затеряться в этом хаосе фонтанирующих идей. Будьте осторожны в общении с новыми людьми. Не рассказывайте о своих планах всем подряд. Полезно заняться активными видами спорта и много гулять на свежем воздухе.

Водолей

В этом месяце вам стоит взять за девиз фразу «что ни делается, все к лучшему». Обид и разочарований не избежать, но именно они помогут понять, как по-настоящему к вам относятся окружающие люди. В профессиональную жизнь стоит внести множество корректировок, которые в будущем обернутся хорошим повышение в должности. Но не стоит забывать об отдыхе. В стрессовом состоянии вы не можете трудиться полноценно. Также оно чревато выгоранием на работе.

Рыбы

Август – прекрасное время для Рыб. Позитивный настрой и уверенность в своих силах помогут каждый день получать желаемые результаты. А это победа над собственной ленью и внутренними комплексами. Анализируйте свои действия, и в будущем это поможет вам избежать ошибок. А в качестве вознаграждения за проделанные труды возьмите себе небольшой отпуск и отправьтесь в увлекательное путешествие!