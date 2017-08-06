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День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: поздравления с праздником

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Сегодня, 6 августа, вся страна отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Лучшие поздравления для тех, кто рискует жизнью ради защиты Родины — читайте в нашем материале.

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Грозные, как гром с небес,
Летчики из ВВС,
Эскадрой дружно вылетают,
Государство охраняют,
Чтоб родимой Украине,
Не видать врагов в помине!
Нынче крупный интерес,
К вам, пилоты ВВС,
День ВВ, отважных сил,
Украину навестил!
С праздником вас поздравляем,
Неба чистого желаем,
Счастья, радости, удачи,
А для решения задачи,
Чудо-технику иметь,
Не грустить и не болеть!

***

Служат настоящие мужчины,
В этих грозных, доблестных войсках,
ВВС родимой Украины,
Прославляем нынче мы в стихах!

Честь и слава вам герои неба,
За смелость и отвагу, вас благодарим,
Чистого вам неба, теплого вам хлеба,
В праздник ВВС мы пожелать хотим!

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Стоят на страже Украины
Её воздушные войска,
Чтоб сохранить страну единой,
Стоят они к руке — рука.

Хранить границы от вторженья,
Беречь в стране своей покой,
Спасти её от разоренья,
Их честью стало воинской!

Споем мы песню офицерам,
Пилотам, всем тем, кто служил,
Хоть был под снайперским прицелом,
Но честью все же дорожил.

***

Короли облаков, с высотой вы на ты,
Точно знаете воздушные границы страны!
Каждый день напряжён и опасен для вас,
Но смелости полны вы каждый раз!

Сегодня в праздничный день мы хотим,
Чтоб мечты исполнялись все, как один!
Чтоб после трудового тяжёлого дня,
Дома вас любящая семья ждала!

ПРИВЕТСТВУЕМ!
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