Сегодня, 6 августа, вся страна отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Лучшие поздравления для тех, кто рискует жизнью ради защиты Родины — читайте в нашем материале.

Грозные, как гром с небес,

Летчики из ВВС,

Эскадрой дружно вылетают,

Государство охраняют,

Чтоб родимой Украине,

Не видать врагов в помине!

Нынче крупный интерес,

К вам, пилоты ВВС,

День ВВ, отважных сил,

Украину навестил!

С праздником вас поздравляем,

Неба чистого желаем,

Счастья, радости, удачи,

А для решения задачи,

Чудо-технику иметь,

Не грустить и не болеть!

***

Служат настоящие мужчины,

В этих грозных, доблестных войсках,

ВВС родимой Украины,

Прославляем нынче мы в стихах!

Честь и слава вам герои неба,

За смелость и отвагу, вас благодарим,

Чистого вам неба, теплого вам хлеба,

В праздник ВВС мы пожелать хотим!

Стоят на страже Украины

Её воздушные войска,

Чтоб сохранить страну единой,

Стоят они к руке — рука.

Хранить границы от вторженья,

Беречь в стране своей покой,

Спасти её от разоренья,

Их честью стало воинской!

Споем мы песню офицерам,

Пилотам, всем тем, кто служил,

Хоть был под снайперским прицелом,

Но честью все же дорожил.

***

Короли облаков, с высотой вы на ты,

Точно знаете воздушные границы страны!

Каждый день напряжён и опасен для вас,

Но смелости полны вы каждый раз!

Сегодня в праздничный день мы хотим,

Чтоб мечты исполнялись все, как один!

Чтоб после трудового тяжёлого дня,

Дома вас любящая семья ждала!