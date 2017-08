История Koktebel Jazz Festival началась на берегу Черного моря 15 лет назад. Фестиваль успел принять около 3000 музыкантов и не менее 500 000 посетителей. Свои первые большие концерты здесь сыграли «ДахаБраха», The Hardkiss, Jamala и другие популярные артисты, ставшие тогда открытием для фестивальной публики. В этом году список исполнителей не менее интересный. Кого стоит послушать на Koktebel Jazz Festival 2017 — читайте в материале. Nu Jazz Stage

Shantel — король балканского танцпола, автор саундтрека к комедии «Борат» и суперхита Disko Partizani везет на главную сцену специальную программу SHANTOLOGY 30 years. Помните, как мы танцевали в Коктебеле под зажигательные ритмы Горана Бреговича? Shantel и его Bucovina Club Orkestar обещают размах не меньше. Не зря их разнузданные дискотеки с использованием ремиксов балканских ритмов и цыганской духовой музыки славятся на весь мир.



Долгожданными гостями фестиваля станут и неоднозначные выходцы из Туманного Альбиона, одна из лучших live-команд мира — легендарные Asian Dub Foundation. Вот уже более двадцати лет их убойный рэп-регги поднимает острые социальные проблемы. За время своей долгой и продуктивной карьеры Asian Dub Foundation делили сцену с Rage Against The Machine, The Cure и Radiohead. Они выступали на лучших мировых фестивалях, а в августе 2017 — впервые сыграют в Украине.



Меланхоличный романтик из Швеции Jay-Jay Johanson уже бывал на сцене Koktebel Jazz Festival в Киеве, после чего решил вернуться снова — на этот раз на морском берегу. Музыкальный стиль, в котором работает Jay-Jay Johanson, сочетает в себе элементы джаза, трип-хопа и электронной музыки.



Red Snapper и «Вагоновожатые» — давние друзья Koktebel Jazz Festival. В прошлом обе команды уже выступали на фестивале. Их концерты настолько понравились публике, что в этом году оргкомитет принял решение вновь пригласить группы на Nu Jazz Stage.



В гости на юбилейный фестиваль обязательно заглянет и его давний друг — фронтмен легендарной немецкой группы De Phazz и основатель сольного проекта — Karl Frierson.



И наконец, одним из главных сюрпризов 2017 станет возвращение «ТНМК Jazzy» — уникального проекта группы «Танок на майдане Конго», идея которого родилась и впервые была представлена ​​на фестивале в 2004-2005 годах. Вы услышите оригинальные песни ТНМК, сыгранные в специальных джазовых обработках. Всего один раз.



Кроме главной сцены также будут работать Open Stage, Сampfire Stage, Special Stage и знаменитый арт-фестиваль ARTISHOCK. Кто будет выступать на этих площадках — читайте по ссылке.

