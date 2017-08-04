Не успели оглянуться, как в двери стучится последний летний месяц. Как его провести — на пляже или с головой окунуться в романтические отношения? Любовный гороскоп на август расскажет вам чего остерегаться в отношениях и на что стоит обратить внимание. Читайте в нашем материале любовный гороскоп на август 2017 по знакам зодиака.

Астрологи говорят — август 2017 года отлично подойдет, чтобы построить крепкие отношения, завязанные на любви и влечении. Рассмотрим подробнее, что заготовили звезды именно для вас.

Любовный гороскоп на август 2017 Овен:

Звезды говорят, что в августе Овны посмотрят на свою половинку с другой стороны. Какое вы примите решение — зависит только от вас, взвесьте все “за” и “против”. Вас ждет встреча с бывшей привязанностью и это событие займет все ваши мысли. Хорошо подумайте, прежде чем входить дважды в одну и ту же реку. В 2017 август проходит под знаком Льва, и вы это почувствуете на себе — вы отчаянно пытаетесь что-то изменить в своей личной жизни. Если вы находитесь в поисках второй половинки — такое рвение пойдет вам на пользу.

Любовный гороскоп на август 2017 Телец:

Для Тельцов август обещает быть интересным. Одинокие представители знака почувствуют себя легко и уверенно. Сейчас вам не нужно строить наполеоновские планы на вашу личную жизнь. Да у вас и не получится, так как звезды говорят — все ваши влюбленности будут кратковременными, но насыщенными эмоциями. Так что, расслабьтесь и наслаждайтесь этим периодом. Семейным Тельцам звезды советуют прислушиваться к своей второй половинке и проводить больше времени вместе. Постарайтесь не вступать в конфликты, проявите мудрость.

Любовный гороскоп на август 2017 Близнецы:

Вы слишком мало времени проводите со своим избранником — исправьте это, иначе весь месяц будете слушать упреки. Пора вместе съездить в отпуск, либо же просто выбраться на выходные поближе к природе. Одиноких Близнецов ждут интересные знакомства, возможен курортный роман либо же любовная интрига на работе. Присмотритесь к окружающим — на вас уже кто-то положил глаз. Но не обольщайтесь, это будут яркие, но мимолетные отношения. Если вы ищите настоящую любовь — дождитесь более благоприятного для этого времени.

Любовный гороскоп на август 2017 Рак:

И семейных и одиноких Раков захлестнет волна любви. Ни один представитель знака не останется без внимания противоположного пола. Тех, кто уже нашел свою половинку ждет приятный сюрприз — возможно это будет предложение руки и сердца, либо совместная поездка в романтическое путешествие. Вам предстоит открыть в своем избраннике неизведанные до этого времени стороны. Одиноким Ракам звезды советуют быть активнее, новые знакомства приведут к крепким отношениям в будущем.

Любовный гороскоп на август 2017 Лев:

Месяц для Львов как нельзя более удачный — ведь август проходит под вашим знаком. Своим обаянием вы способны покорить любого, поэтому если вы хотите завязать с кем-то романтические отношения — действуйте! Звезды говорят — вам нужно чаще выбираться в люди, общаться и заводить новые знакомства. Но будьте осторожны, возле вас может появится завистник. Семейные Львы почувствуют необходимость перемен — возможно вы наконец-то закончите бесперспективные отношения.

Любовный гороскоп на август 2017 Девы:

В августе Девы хотят не только получать, но отдавать — заботу, ласку и любовь. Ваша половинка оценит это и вы почувствуете гармонию в отношениях. Будьте искренними, не пытайтесь удержать любовь хитростью. В августе вам стоит полагаться только на себя — советы подруг могут сыграть с вами злую шутку. Вас ждет неприятная новость — возможно вы узнаете об измене любимого человека. Одинокие Девы с головой погружаются в новые отношения, вы так страстно стремитесь обустроить свою личную жизнь, что избранника это может напугать. Прекратите ревновать и устраивать скандалы.

Любовный гороскоп на август 2017 Весы:

Вас ожидают перемены, возможен переезд в новую квартиру или даже страну. Воспринимайте это с позитивом — на новом месте вас ждут и новые чувства. Чаще дарите своим любимым подарки и устраивайте романтические вечера — это необходимо, чтобы укрепить ваши отношения. Стройте свою любовь и не ленитесь — чувства требуют, чтобы их подпитывали. Одиноким представителям знака, звезды говорят внимательнее смотреть по сторонам — ведь в августе вы познакомитесь с тем, кого вы давно искали. Крепкие отношения сложатся с Водолеем или Девой.

Любовный гороскоп на август 2017 Скорпион:

Возможен роман на рабочем месте. Хорошенько обдумайте, как вы будете себя вести в офисе и как действовать в случае разрыва. Если вы не хотите испортить гармонию в отношениях со своей второй половинкой — дважды подумайте прежде чем ввязывайтесь в авантюру. Благоприятный период для Скорпионов, чтобы создать семью. Тех, кто находится в поисках второй половинки в августе ожидает наплыв любовных свиданий и признаний. Но будьте бдительны — возможны разочарования, интриги и обманы.

Любовный гороскоп на август 2017 Стрелец:

Вас ждет сложный месяц. Вы чувствуете одиночество, даже если при наличии второй половинки. Могут возникнуть мысли об измене, подумайте хорошенько, нужно ли вам это? В августе Стрельцов ждет головокружительная романтическая встреча, о которой вы будете вспоминать еще долгие годы. Возможно, она закончится браком — все зависит только от вас. Если вы чувствуете неуверенность в своем выборе — поговорите с друзьями — они помогут обрести решительность.

Любовный гороскоп на август 2017 Козерог:

Именно в августе вам захочется создать семью — вы готовы сделать предложение своему избраннику. Семейным Козерогам стоит разнообразить свою интимную жизнь — это привнесет новые нотки в отношения с любимым. Одиноких представителей знака закружит водоворот событий. Вас ждет море свиданий, признаний и интимных отношений. Если хотите, чтобы такая ситуация сохранилась подольше — проявляйте инициативу, не стесняйтесь звонить первой или приглашать мужчину на свидание самостоятельно.

Любовный гороскоп на август 2017 Водолей:

Хватит думать только о себе и считать, что у вашей половинки не может быть своих желаний. Проявите любовь — подарите цветы, пригласите любимого человека в ресторан, проводите больше времени вместе. Конец августа обещает женщинам-Водолеям много флирта, особенно от новых знакомых. Чем это кончится — решать вам. Мужчинам пора признаться в своих чувствах — в конце месяца для этого как нельзя более благоприятный период. Если вы находитесь в поисках, в августе стоит обратить внимание на Скорпионов и Львов.

Любовный гороскоп на август 2017 Рыбы:

Вокруг вас окажутся те, кто завидует вашим отношениям — не верьте слухам — это не более чем выдумки. Почувствуйте в себе уверенность и растворитесь в любви. Семейных Рыб ждут приятные сюрпризы. Чаще говорите слова любви своему избраннику. Проводите вместе как можно больше времени и вас ждет еще большая гармония. Если вы в поиске любимого человека — в августе будьте готовы к новым интересным знакомствам. Откиньте логику и положитесь на свою интуицию и чувства — они вас не подведут.