Как привлечь любовь в свою жизнь: советы экстрасенсов

Очень часто люди стремятся привлечь в свою жизнь любовь, даже не задумываясь над тем, чем для них эта самая любовь является. Нередко светлое чувство подменяют теми или иными благами, которые стремятся получить от отношений – ищут не любовь, а партнера, похожего на красивую, безупречную картинку, или партнера, который поможет повысить социальный статус, решит все на свете проблемы или станет во всем угодным. Но можно ли назвать это все любовью? На этот вопрос попытался ответить экстрасенс и ясновидящий из Азербайджана, постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и судья шоу «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов.

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«Любовь – чувство, которое позволяет человеку жить по-настоящему. Радоваться успехам своего партнера, помогать ему, поддерживать его во всем, чувствовать ответственность, развиваться вместе, растить детей, строить дом, радоваться каждому совместному дню. Любить человека всего целиком – со всеми его плюсами и минусами, со всеми талантами и недостатками. Это великое чувство приходит в нашу жизнь по воле Бога. Она – большой дар, и в то же время большое испытание», — говорит ясновидящий.

Настоящую любовь нельзя привлечь приворотами — это большой грех. Он является одним из видов негативного магического воздействия на человека.

«Можно сказать, что это энергетическое насилие над привораживаемым объектом, направленное на уничтожение его воли. Приворотом люди хотят привязать к себе человека, заставить его быть рядом. Но такое действие губительно как для того, кого хотят приворожить, так и для того, кто решился на такой поступок. Прежде всего, опасен и губителен он потому, что привораживая, человек обращается к темным силам, которые если и могут помочь, то обязательно требуют что-то взамен. А цена бывает сверхвысокой – собственное здоровье или даже жизнь», — рассказал Хаял Алекперов.

Все, что может сделать человек, чтобы полюбить и стать любимым – энергетически открыть себя этому чувству. Для этого последуйте нескольким простым советам от Хаяла Алекперова:

— для начала стоит по-настоящему принять и полюбить себя. Простить собственные былые ошибки, перестать копаться в своих недостатках и позволить себе, наконец, прочувствовать счастье;

— постарайтесь отпустить былые обиды, не копайтесь в прошлых неудачных отношениях – помните о том, что всему свое время. И для настоящей любви в вашей жизни тоже придет время;

— чаще хвалите себя, пусть даже за мелкие успехи, делайте себе комплименты – позитивное восприятие самого себя поможет по-новому посмотреть на вас окружающим. Ведь часто люди не могут разглядеть, что давно знакомый человек и есть любовью всей жизни;

— не зацикливайтесь на поисках идеала, стремитесь сами становиться лучше – ищите новые хобби, развивайтесь и самосовершенствуйтесь. Ведь счастливыми в любви становятся те, кто умеет быть счастливым и в одиночестве;

— окружайте себя вещами, которые дарят вам романтическое настроение. Больше отдыхайте и радуйтесь жизни – любовь не заставит себя ждать;

— существуют также магические атрибуты, которые могут привлечь любовь. Так, привлечь внимание противоположного пола помогают талисманы и амулеты. Действие подобных амулетов в том, чтобы выделяться из толпы, привлекать к своему обладателю внимание. Для женщин это камни: бирюза, аквамарин и лунный камень. Браслет или кулон с одним из таких камней сделают женщину притягательной в глазах мужчин. Сильному полу в глазах женщин мужества и уверенности в своих силах добавит агат, гематит и нефрит. Нужно носить эти камни при себе. Так вы будете пользоваться успехом у противоположного пола и сужденной половинке будет легче вас отыскать. Главное при этом открыть свое сердце и вовремя впустить любовь в свою жизнь.

Любите и будьте любимы!

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