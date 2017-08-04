Сегодня, 4 августа — Международный день пива. Как зарождалась традиция празднования, как отмечают Международный день пива в разных странах мира, а также интересные факты о хмельном напитке читайте в нашем материале.

История

Традиционно Международный день пива отмечают в первую пятницу августа. Этот день был выбран не случайно — он максимально отдален от других праздников посвященных пиву. Кроме того, этот алкогольный напиток лучше всего подходит под погоду в августе. Раньше дата была фиксированной — 5 августа, позже она стала “плавающей” потому, что после пятницы у вас есть два выходных, чтобы отойти от празднования.

Придумал и основал праздник Джесси Авшаломов — американский владелец бара 10 лет назад. Всего лишь за 4 года, из небольшого фестиваля он превратился в международный, и в 2011 его отмечали уже в 23 странах. А в 2012 пивные фестивали приуроченные празднику проводят в 203 странах по всему миру.

Как отмечают Международный день пива.

Наиболее популярен Международный день пива в США и Европе. Там его отмечают с особым масштабом — устраивают фестивали, на которых проводят “пивные” игры и конкурсы. Местные пивовары представляют к празднику свои, уникальные виды напитка. В пабах гостей угощают пивом, проводят дегустации редких или совершенно новых сортов. Обычно, в этот день пивные заведения работают, начиная с самого утра и заканчивая поздней ночью, чтобы каждый ценитель хмельного мог порадовать себя любимым напитком.

Существует даже своя, традиционная игра для праздника — пиво-понг. Играть в нее нужно так: Игроки делятся на две команды и по очереди бросают мячик для пинг-понга через стол, стараясь попасть им в кружку с пивом, которая стоит на другом конце стола. В случае попадания в кружку соперника — ее содержимое необходимо выпить. Побеждает та команда, которая первая устранит все пивные кружки своего соперника.

Интересные факты о пиве