Свадьба — это всегда яркое событие, которое многие девушки планируют с самого детства и запоминают на всю жизнь. Летние свадьбы имеют свой, особенно теплый и солнечный колорит. И, конечно же, это отличное время чтобы сделать яркую свадебную фотосессию. И если зимой лучшие места для фотосъемки — это замки, музеи и прочие красивые интерьеры, то летом к вашим услугам все красоты природы. Если вы не хотите повторяться со свадебными фото — читайте наш материал. Мы подобрали самые яркие и оригинальные идеи для свадебной фотосессии летом!

К организации свадебной фотосессии стоит подходить ответственно и все продумывать до мельчайших деталей и за долгое время. Вы ведь хотите с радостью пересматривать свадебный фотоальбом, а через много лет показывать ваши фотографии своим внукам? Надеяться исключительно на профессионализм фотографа не стоит, лучше самим перестраховаться, изучить список красивых мест неподалеку от вас и продумать стиль предстоящей фотосессии.

Реквизит

Одна из самых важных вещей, про которые часто забывают и фотографы и молодожены. Именно детали могут сделать вашу фотосессию уникальной. Кроме того, реквизит поможет в первые минуты фотосесси расслабиться и отвлечься на его использование. Поскольку лето — самая яркая пора — отлично подойдут разноцветные шары или цветы.

Новый тренд — летние фотографии на ретро-мопеде, используйте его в своей свадебной фотосессии.

В последнее время модно использовать в свадебных фотосессиях рамки от картин.

Свадебная фотосессия на качелях

Если вы хотите наполнить свою фотосессию неподдельными эмоциями — используйте в качестве реквизита качели. Сделать их совершенно несложно, а если украсить цветами — ваши фотографии будут выглядеть еще и невероятно романтично. Если у жениха предусмотрена бутоньерка — цветы лучше подобрать в том же стиле — так фотографии будут выглядеть гармоничнее.

Свадебная фотосессия у моря

Что может быть более летним, чем фотосессия на берегу моря? Снимки однозначно будут красочными и чувственными, а вы получите массу удовольствия от проведенного времени. Можно снять обувь и пройтись по морскому берегу, держась за руки с любимым человеком. Просто наслаждайтесь моментом и друг-другом — а фотограф зафиксирует эти моменты.

Или устройте романтический пикник прямо на берегу моря.

А можно дождаться заката и получить невероятной красоты свадебные фотографии. Море, закат и ваша любовь — чем не идеальное сочетание?

Еще один вариант свадебной съемки на море — фотосессия на яхте. Белоснежное судно, голубое небо и лазурное море как нельзя лучше подчеркнут ваш свадебный наряд, а фотографии будут наполнены романтикой. Плюс — вы хорошо проведете время, такая фотосессия точно принесет удовольствие вам и вашему жениху.

Свадебная фотосессия у реки

Если у вас нет возможности выбраться на море, а красивые фотографии у воды получить хочется — используйте для этого любой, ближайший к вам водоем. А если он еще и находится в лесу — ваши фотографии будут наполнены атмосферой сказок.

Свадебная фотосессия в лесу

Создать сказочные образы, придать магии и загадочности фотографиям можно, устроив фотосессию в лесу либо густом парке.

Дополнить такую фотосессию можно с помощью того же реквизита — устройте на опушке леса пикник. Возьмите корзинку с фруктами и шампанским, либо же украсьте стулья и стол цветочными композициями и лентами.

Свадебная фотосессия в поле

Такую фотосессию могут себе позволить только пары, которые решили пожениться именно летом. Казалось бы, что в этом интересного, но свадебные фотосессии в поле получаются очень нежными. Голубое небо и золотые колосья отлично подчеркнут ваше свадебное платье. Кроме того, именно в августе сказочно цветет мак, желтеют поля подсолнухов и расцветают все полевые цветы.

Свадебная фотосессия с лошадьми

Все детство мечтали о принце на белом коне? Исполните свою мечту — устройте инсценированную свадебную фотосессию, когда ваш избранник, верхом на коне, забирает вас в свой сказочный замок. Или же, прокатитесь на лошадях вдвоем, держась за руки. Лошади — привнесут в ваши снимки романтику, нежность и тепло. Плюс — вы незабываемо проведете время, что обязательно отразиться на ваших фотографиях.

Свадебная фотосессия в горах

Хотите, чтобы при просмотре ваших свадебных фотографий у всех смотрящих захватывало дух? Устройте ее в горах. Постарайтесь найти горные реки, водопады, мосты, сказочные аллеи или же просто красивые виды — и ваша свадебная фотосессия запомниться на всю жизнь.

Свадебная фотосессия ночью

Если вы хотите получить действительно оригинальные и красивые снимки — пускай ваша свадебная фотосессия пройдет ночью. Это могут быть фотографии в центре города, в окружении огней и ярких вывесок. А может вы поедете в парк и украсите деревья фонариками. Выбор за вами, в любом случае, в окружении огней, света и фонариков ваша любовь будет выглядеть сказочно.