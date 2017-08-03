Телеканал СТБ / Михаил Присяжнюк отмечает день рождения!

Михаил Присяжнюк отмечает день рождения!

Телеканал СТБ

Сегодня любимый юрист канала СТБ, эксперт множества проектов Михаил Присяжнюк отмечает свой 35-й день рождения!Юрист, експерт «Все буде добре», «Один за всіх» та багатьох інших проектів СТБ Михайло Присяжнюк «35 лет… За эти годы столько всего сделано! Огромный путь:взлеты, падения, предательства… любовь, семья, дружба!! Неизменной остаётся лишь моя вера!! Половина пути позади) Ну что, полетели дальше», — написал именинник в соцсетях.

Коллеги тепло поздравили друга с юбилеем на странице в Facebook:

«Вот,закрыл глаза и пытаюсь придумать,что тебе нажелать,дорогой Михаил Присяжнюк! Ты умный, честный, с потрясающим чувством юмора и крепким внутренним стержнем, с хорошей семьёй и замечательным окружением! Многого добился, но, ещё больше ждёт впереди!

Я желаю тебе не останавливаться и идти вперёд! Всегда! И, конечно, здоровья! С уважением, Дорогой!» — написал Валерий Ославский.20526025_1509033572493535_764391120540015204_n«Я помню твоё 20-летие, помню как не могла понять, как можно в 20 лет настолько точно знать и понимать свои цели, строить планы и ставить задачи… Год за годом жизнь менялась и переключала картинки, как диафильм на проекторе, но с каждым годом ты уверенно ставил галочку напротив очередной поставленной цели! И вот сегодня тебе 35 и я точно знаю, что впереди у тебя невероятно много планов, идей и свершений, но как же здорово, что в твои 35 наш «диафильм» — именно такая сказка!!! Мы всегда будем семьей которой ты можешь гордиться! С днём рождения НАШ особенный человек!» — поздравила любимого жена Михаила Валерия.20525863_723373211185271_9157656367951895242_n«Сегодня у моего Друга День рождения. Известный человек, о котором мало кому известно насколько он может быть разным и мощным в этом. Добрейшее сердце рядом с проницательным рентген — умом. Когда он ругается, я ему не верю. Он, кстати, единственный человек в мире, который меня прям ругает — ругает (справедливо и воспитательно). Но при этом помогает мне всегда молча.

Рядом с ним есть женщины, которые его тыл. При этом каждая из них сама по себе номер один и чемпион. Я поздравляю Мишу с тем , что в его жизни есть Валерия Присяжнюк и Марьяша. Вы бы видели как его дома любят, кружат и как он (якобы строго) считает это естественным.

Миша исключительный отец и дядя — Миша он тоже исключительный. Я не ему желаю сегодня, а украинскому зрителю ещё и ещё возможностей слышать и знать его больше. Это кладезь знаний, мудрости и надежды. Мы знаем друг друга хорошо, но ходим за советами и слушаем…

Мише я желаю только одного: чтобы ему было проще. Сложным людям (которые сложены не из двух прихлопов и притопов) сложно. Я воюю с ним за то, чтобы он попробовал побывать в отпуске, спал и отдыхал .

Михаил Присяжнюк, С Днём твоего рождения меня и всех , кто тебя ценит и понимает. Тех, кто искренне тебя любит», — трогательно поздравила друга Анна Кушнерук.15697745_1337804502958819_1225199554965868082_n«С Днём Рождения, дорогой друг Михаил Присяжнюк! Самое огромное твоё богатство — семья! Дай Бог им всем крепкого здоровья! Всегда оставайся таким же открытым и настоящим. Пусть твоя жизнь, будет похожа на длинное увлекательное путешествие, в котором будет множество интересных людей… Вдохновения. Крепко обнимаю», — написала Марина Боржемская-Узелкова.20525620_1717083291928117_7679952387972650969_n

«Друг с днем рождения. Жаль, что ты не рядом. Твой подарок ждет», — по-мужски поздравил друга Вячеслав Узелков.20604484_1477052339029216_3007680877027180565_nРедакция сайта STB.UA также присоединяется  и желает имениннику и всей его семье гармонии, счастья и ярких, незабываемых событий.

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