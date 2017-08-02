Последний летний месяц наталкивает на мысль, что самое время что-то изменить в себе, дабы войти в осень с новыми целями и …прической, например. Благодаря летним фруктам и овощам организм насыщен витаминами и микроэлементами. Поэтому, даже если вы решитесь на короткую стрижку, локоны быстро отрастут. Главное – выбрать правильный день для похода к мастеру. Когда стоит обрезать волосы, когда нет — расскажет лунный календарь стрижек на август 2017 года. Благоприятные дни для стрижки в августе 2017 года — 2, 3, 6, 9, 12,14, 22, 23, 24, 27, 30 августа.

Благоприятные дни для окраски волос в августе 2017 года — 1, 2, 9, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа.

Отметим, что самым неблагоприятным днем для любых манипуляций с волосами будет 11 августа. После стрижки состояние волос может резко ухудшиться, новая стрижка и выбранный оттенок будут смотреться небрежно и быстро потеряют вид.

А вот 14 августа наоборот стоит поэкспериментировать с длиной и цветом. Пользуясь последними неделями лета, смело выбирайте цветные пряди и пастельное тонирование — звезды уверены, что более подходящего момента для этого не найти.

Положительный поток энергии в вашу жизнь принесет новая стрижка, сделанная 16 августа. А окрашивание поможет наладить отношения с коллегами и бизнес-партнерами. Прическа надолго сохранит свою форму, а выбранный оттенок будет долго радовать своей интенсивностью.

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