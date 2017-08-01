Группа «Бумбокс» представила новую песню «Голий король» с одноименного мини-альбома. Релиз долгожданного ЕР запланирован на август, а уже в сентября рокеры отправятся во всеукраинский тур. «У песни, как и у пластинки, простой посыл – все мы короли, и все мы – голые. Не надо искать мессию, никто за нас не решит наши проблемы, преодолеть их можно только вместе. Первые черновики песни появились года два назад. Меня натолкнуло на ее создание много стилистически похожих между собой песен начала двадцатого столетия, когда блюз только зарождался», — поделился Андрей Хлывнюк.



Напомним, в мини-альбом вошло 6 композиций — «Колишня», которую команда представила в марте, «Голий Король», «Болельщик», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» — песня, записанная вместе с группой O.Torvald и акустическая версия песни «Люди» в качестве бонус-трека.

Во время закрытой презентации диска, которая состоялась еще весной, Хлывнюк признался, что большинство треков были написаны в самолетах, автобусах и залах ожидания аэропортов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pianoбой «На вершині»: судья «Х-фактора» представил новый клип