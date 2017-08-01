Последний летний месяц припас садоводу-огороднику немало работы. А когда и как правильно и эффективно ухаживать за садом и огородом подскажет лунный календарь на август 2017!

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С 1 по 4 августа. Растущая луна.

Начало августа наиболее благоприятный период для посева шпината, многолетних луков. Также самое время заняться подкормкой овощных культур, плодовых деревьев, ягодных кустарников и цветов.

С 4 по 6 августа. Растущая луна.

Лунный посевной календарь на август 2017 говорит о том, что в эти дни стоит обработать овощи в теплицах от вредителей и болезней. Смело сейте кресс-салат, шпинат, кервель, пекинскую капусту, а также пересаживайте пионы, ирисы и прочие многолетники.

C 6 по 9 августа. Полнолуние.

В этот период устройте себе отдых, ведь сажать, пересаживать, обрезать и пасынковать с 6 по 9 августа не стоит. О заготовке солений тоже лучше забыть на пару дней.

С 9 по 15 августа. Убывающая луна.

Лучшие дни для засолки, особенно для вкусных домашних огурцов. Также пора обрезать ягодные кустарники — малины, смородины, крыжовника и убирать картофель и корнеплоды.

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С 15 по 17 августа. Убывающая луна.

Согласно лунному календарю садовода-огородника на август 2017, с 15 по 17 числа посадку и пересадку проводить не рекомендуется. Однако есть исключения — дыня, земляника, фасоль и горох примутся хорошо. Сейчас стоит уделить внимание подготовке грядок, прополке сорняков и обработке растения от вредителей.

19 августа. Убывающая луна.

Отличный день для посева, посадки и пересадки всех растений, кроме травянистых. Такой урожай обещает быть высоким. Сегодня Луна будет в Раке, поэтому 19 августа — благоприятный момент для консервирования, соления, изготовления вина, сока и квашения капусты.

С 21 по 23 августа. Новолуние.

Лунный посевной календарь настаивает — в период новолуния нужно отказаться от привычных работ в саду и на огороде. Кроме того, стоит отложить заготовку на зиму.

24 августа. Растущая луна.

Сегодня энергичная работа пойдет на пользу садоводу-огороднику, поэтому потрудитесь по максимуму. Этот день благоприятен для посева, посадки, пересадки, полива, удобрения и прочей деятельности.

С 25 по 28 августа. Растущая луна.

Время сажать тюльпаны и луковичные растения, а также чеснок. А вот полив и жидкие подкормки не дадут желаемого эффекта — этот период неблагоприятен для подобных процедур в саду и на огороде. Если вы запланировали выкапывать картофель 28 августа, то стоит отложить задуманное. Как твердит лунный посевной календарь, овощ будет водянистым.

С 29 по 31 августа. Растущая луна.

Конец августа благоприятно повлияет на работу в саду и огороде. Воздержаться стоит только от корневой подкормки.