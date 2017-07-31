Сегодня, 31 июля, феномен украинской сцены, покоритель женских сердец и самый обаятельный член жюри нового сезона «Х-фактор» Олег Винник отмечает свой 44-й день рождения. Как проходит праздник артиста — читайте в нашем материале.

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Из своего дня рождения Олег Винник никогда не делает пиар-ход и не приглашает малознакомых приятелей. Так артист поступил и сегодня.

«Случайных людей на таком празднике даже не представляю», — рассказывает звезда.

Редакция сайта STB.UA от все души поздравляет Олега Винника с днём рождения и желает вдохновения и творческих успехов!