Ищите как законсервировать огурцы в кетчупе на зиму? В таком маринаде огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт вкусных огурцов в кетчупе, который порадует неповторимым вкусом вас и ваших близких.
Ингредиенты:
небольшие огурцы — 3 кг
вода — 1,8 л
соль — 2 ст.л.
уксус 9% — 1 стакан
сахар — 1 стакан
кетчуп томатный/чили — 8 ст.л.
чеснок — 2-3 зубчика
укроп, соцветия укропа, петрушка, перец душистый горошком, 2-3 соцветия гвоздики, лавровый лист
Способ приготовления:
Шаг 1: Огурцы моем и замачиваем на 3-5 часов — благодаря этому, они получатся хрустящими.
Шаг 2: Банки моем, можно не стерилизовать, они простерилизуются позже, когда банка будет стоять в кипящей воде. Крышки стерилизуем.
Шаг 3: На дно каждой банки кладем всю зелень и специи. Плотно укладываем огурцы так, чтобы не было пустот.
Шаг 4: Готовим маринад — кипятим воду с сахаром, солью и кетчупом. Если хотите, чтобы ваши огурцы получились остренькими лучше использовать кетчуп чили. Кипятим до тех пор пока сахар и соль не растворятся. Вливаем уксус и сразу же заливаем маринад в банки.
Шаг 5: Банки ставим в кипящую воду и стерилизуем их около 15-20 минут. Когда вода в банке закипит и огурцы начнут темнеть — держим их еще минуты 3 и достаем из кастрюли.
Шаг 6: Закатываем банки, переворачиваем их и заворачиваем в одеяло. После того, как банки остынут перенести их в кладовку.