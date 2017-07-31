Ищите как законсервировать огурцы в кетчупе на зиму? В таком маринаде огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт вкусных огурцов в кетчупе, который порадует неповторимым вкусом вас и ваших близких.

Ингредиенты:

небольшие огурцы — 3 кг

вода — 1,8 л

соль — 2 ст.л.

уксус 9% — 1 стакан

сахар — 1 стакан

кетчуп томатный/чили — 8 ст.л.

чеснок — 2-3 зубчика

укроп, соцветия укропа, петрушка, перец душистый горошком, 2-3 соцветия гвоздики, лавровый лист

Способ приготовления:

Шаг 1: Огурцы моем и замачиваем на 3-5 часов — благодаря этому, они получатся хрустящими.

Шаг 2: Банки моем, можно не стерилизовать, они простерилизуются позже, когда банка будет стоять в кипящей воде. Крышки стерилизуем.

Шаг 3: На дно каждой банки кладем всю зелень и специи. Плотно укладываем огурцы так, чтобы не было пустот.

Шаг 4: Готовим маринад — кипятим воду с сахаром, солью и кетчупом. Если хотите, чтобы ваши огурцы получились остренькими лучше использовать кетчуп чили. Кипятим до тех пор пока сахар и соль не растворятся. Вливаем уксус и сразу же заливаем маринад в банки.

Шаг 5: Банки ставим в кипящую воду и стерилизуем их около 15-20 минут. Когда вода в банке закипит и огурцы начнут темнеть — держим их еще минуты 3 и достаем из кастрюли.

Шаг 6: Закатываем банки, переворачиваем их и заворачиваем в одеяло. После того, как банки остынут перенести их в кладовку.