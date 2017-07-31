Провести последние дни лета на море, наслаждаясь джазовыми композициями – это отличная идея! Реализовать ее можно на Koktebel Jazz Festival 2017, который состоится в Черноморске (Одесская область) с 24 по 27 августа. Ранее мы описали программу фестиваля, теперь давайте узнаем, сколько стоят билеты на Koktebel Jazz Festival 2017.

Абонемент

Дает право безлимитного входа на территорию основной сцены (Nu Jazz Stage) все 4 дня фестиваля. Обладатель также получает право бесплатного входа на территорию ночной сцены Special Stage. Бланк абонемента необходимо обменять на браслет.

Приобрести абонемент на Koktebel Jazz Festival 2017 можно только в предпродаже, которая закрывается за несколько дней до начала.

Стоимость абонемента — 1290.00 ГРН.

Билет-однодневка

Дает право одноразового входа на территорию главной сцены фестиваля (Nu Jazz Stage). Билеты на отдельные дни фестиваля можно приобрести как в предпродаже, так и на месте. Если вы покинете концерт, то такой билет не дает возможности вновь заходить на территорию фестиваля.

Стоимость:

Nu Jazz 24.08 190.00 ГРН.

Nu Jazz 25.08 550.00 ГРН.

Nu Jazz 26.08 550.00 ГРН.

Nu Jazz 27.08 190.00 ГРН.

Ваучер в палаточный городок (4 дня)

Палаточный городок будет работать с 24 августа (12:00) до 28 августа (12:00).

Ваучер действителен на 1 человека и не является билетом (абонементом) на фестиваль. Ваучер в палаточный городок действителен только при наличии билета или абонемента на фестиваль.

Стоимость — 390.00 ГРН.

Приобрести абонементы, билеты-однодневки и ваучеры можно по ссылке.

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