Телеканал СТБ / Поздравления с Международным Днем Дружбы

Поздравления с Международным Днем Дружбы

Телеканал СТБ

Настоящий верный друг — подарок судьбы! Таких людей нужно ценить каждый день! Но сегодня особенно, ведь 30 июля весь мир отмечает Международный День Дружбы. Подарите своим друзьям теплые и красивые поздравления. 

iStock-614872866

Дружба — это радостные встречи,
Море фантастических затей.
При любой проблеме — с другом легче,
А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,
Раздает улыбки и любовь.
Так пускай везде на белом свете
Вспыхивает дружба вновь и вновь!

dd66a79ae4a7578cfb97046255ee78e4_5132d1968f00d34fb19db6ff5c37fc2c

Читайте также: Выходные в августе 2017 в Украине: сколько отдыхаем

Без дружбы трудно жить на свете,
Поддержки мало и тепла.
Нет тех бесед, что греют сердце
И жизнь без искорки скучна.

За друга, не жалея ноги —
В полночный час пройду я путь,
Чтобы помочь ему не много,
Развеять жизненную грусть.

iStock-625736338

Как хорошо иметь друзей,
Ведь с ними можно веселиться,
А если что-то, вдруг, не так —
Проблемой можно поделиться.

Друзья всегда тебя поймут,
Дадут совет, в беде помогут.
И даже просто помолчать,
Когда слова не к месту, смогут.

День дружбы празднует народ,
Весь мир друг друга поздравляет.
Пусть каждый дружбу бережет,
И о друзьях не забывает!

druzhba12

Дружба — это не подарок,
Дружбу надо заслужить,
И поэтому в День Дружбы
Всем желаю не забыть:

Позвоните своим близким,
Пожелайте им добра
И тогда те пожелания
К вам вернуться все сполна!

Всем своим друзьям скажу я,
Ничего не утая:
Вы — моя опора в жизни,
Моя пристань и семья.

ПРИВЕТСТВУЕМ!
Пожалуйста, помогите нам улучшить СТБ -
поставьте 2 честных галочки

1.

2. Мне

Пожалуйста, заполните все поля