Сегодня, 30 июля, вся Украина отмечает День торговли! Не упустите шанс порадовать теплыми словами и веселыми картинками своих любимых работников торговли в их профессиональным праздник! А самые красивые поздравления в стихах и открыткам — в нашем материале!
С Днем работников торговли!
Я хочу вам пожелать
Сил, здоровья и успеха,
Кризиса не замечать.
Чтобы к каждому клиенту
Находили вы подход,
Спрос превысив предложение,
Укреплял бы ваш доход.
Чтоб налоги не душили,
Дело в гору только шло.
Счастья, радости, улыбок,
Чтоб всегда во всем везло.
Вам побеждать желаем стрессы,
К клиентам всем найти подход,
Работать в радость и с прогрессом,
Достичь в труде больших высот.
Купаться в деньгах, будто в море,
«Спасибо» слышать каждый день.
Не знать проблем, тревог и горя,
Цвести и пахнуть, как сирень.
Жить с верой в чудо и в удачу,
Как в сказке, чаще отдыхать.
Любви прекрасной вам в придачу,
И счастье в жизни отыскать!
С Днем работников торговли!
Пожелаю от души,
Чтоб к тебе большие толпы
За покупкой дружно шли.
Чтобы каждый улыбался
И повторно заходил,
Кошелек твой наполнялся,
Ну а труд не тяготил.
Желаем вам продаж больших,
Сегодня дарим этот стих,
Всем тем, кто торговать умеет,
Кто магазинчик свой имеет,
И кто торговлею живет,
И кто законы признает!
Торгуйте честно, без обмана,
И будут денежки в карманах!