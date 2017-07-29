День Шахтера — профессиональный праздник всех работников угольной промышленности в Украине. Ежегодно он отмечается в последнее воскресенье августа, и в 2017 вся страна будет поздравлять шахтеров — 27 числа.

На официальном уровне День Шахтера в Украине отмечается с 1993 года. Но история праздника началась гораздо раньше. Еще в 1935 году в конце августа Стахановским движением был установлен трудовой рекорд по добычи угля — за сутки норма была превышена в 14 раз! Тогда шахтерам удалось добыть 102 тонны антрацита при норме в 7 тонн.

В 1948 году министр угольной промышленности СССР подписал приказ «О подготовке к празднику День шахтера». И уже 29 августа того же года прошли первые торжества.

Ни для кого ни секрет, что работа шахтера очень опасна. Ежедневно спускаясь в шахты, они рискуют своей жизнью. Из-за выбросов метана, увы, происходят взрывы. Для этой профессии присущи не только храбрость и мужество, но и самоотверженность.

В этом году 27 августа в честь работников угольной промышленности пройдут различные празднования и мероприятия. Это еще одна возможность напомнить о важности профессии шахтеров и поблагодарить их за тяжелый труд.

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