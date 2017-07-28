Когда День Независимости Украины в 2017 году? Ответ на этот вопрос очень многие ищут в интернете, несмотря на то, что дата празднования не меняется из года в год. День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2017 году праздник выпадает на четверг, что повлечет за собой дополнительный выходной день. Подробно о выходных в августе 2017 года мы уже рассказывали, а сейчас — предлагаем вам историю возникновения Дня Независимости Украины.

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Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года — в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении «О Дне провозглашения независимости Украины» было указано:

«Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать день 16 июля Днём провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла «Акт провозглашения независимости Украины». После он был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С тех пор Украина была провозглашена независимым и суверенным государством.

В 2017 году нашей стране исполнится 26 лет. В честь праздника в Киеве пройдет парад войск, а в больших городах Украины планируются различные торжества. Традиционно этот день будет выходным по всей стране.